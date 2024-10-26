О предстоящей смерти Елизаветы ІІ близкие знали заранее: врач готовил семью к неизбежному

В последний день врач отмечал, что королева держится, но "приближается к закату". Когда она умерла, врач указал причиной смерти "старость".

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Главный врач королевского двора Дуглас Джеймс Аллан Гласс незадолго до трагического события предупреждал о смерти королевы Елизаветы II. Королевская семья и медики месяцами готовились к ее уходу. Об этом пишет The Daily Star со ссылкой на книгу королевского биографа Джайлса Брандрета "Элизабет: интимный портрет".

"Это было ожидаемо, и мы прекрасно знали, что произойдет", — говорится в книге.

Дуглас Джеймс Аллан Гласс 34 года посвятил работе главного врача королевского двора. Он провел рядом много времени и занимался здоровьем королевы непосредственно перед ее смертью. Он наблюдал ухудшение здоровья Ее Величества и близких о неизбежном. В последний день врач отметил, что королева держится, но "приближается к закату". Когда в 15:10 8 сентября 2022 года Елизавета II умерла, Гласс отметил, что причиной смерти была "старость".

Издание отмечает, что врач занимался здоровьем не только Елизаветы II, но и ее сестры, принцессы Маргарет. В частности, в 1999 году он лечил женщину после того, как она обожгла ноги.

Помощь доктора имела решающее значение в мае 1993 года. Тогда королева-мать чудом избежала смерти, едва не подавившись рыбьей костью. Успешная операция спасла жизнь Елизаветы II.

Напомним, что покойная королева Великобритании Елизавета II очень любила своих корги. Крейг Браун в книге "Q: A Voyage Around the Queen" рассказывал об удивительном трюке, благодаря которому она успокаивала своих непослушных собак.