Королева Єлизавета II з'явиться у фільмі "Паддінгтон у Перу" (фото, відео)

Для включення кадрів із зображенням покійної Єлизавети ІІ знадобився дозвіл Букінгемського палацу. Королівська родина Великої Британії позитивно відреагувала на прохання продюсерів фільму.

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Королева Єлизавета II має з'явитися в комедійному фільмі"Паддінгтон у Перу" у зворушливій епізодичній ролі через два роки після смерті, пише Hello.

Повідомляється, що глядачі картини зможуть побачити Її Величність у кадрах, коли вона п'є чай з улюбленим мультиплікаційним ведмедем. Знадобилося схвалення Букінгемського палацу, щоб включити цей зворушливий момент у фільм. Королівська сім'я Великої Британії з ентузіазмом відреагувала на цю пропозицію.

"Королівська сім'я насправді була дуже рада, що це сталося. Але ми не хочемо надавати цьому великого значення, тому що Паддінгтон, вочевидь, дуже скромний хлопець", — прокоментувала включення епізоду з Єлизаветою ІІ кінопродюсерка картини Розі Елісон.

Зображення взято з відео, представленого під час триб'ют-концерту "Platinum Party at the Palace" у червні 2022 року. Королеву Єлизавету знімали у Віндзорському замку і на кадрах ведмідь, любитель мармеладу, незграбно п'є чай з Її Величністю. У відео Паддінгтон випив увесь чай із чайника королеви, а потім запропонував їй сендвіч із мармеладом, але королева показує, що в неї в сумочці такий самий смачний бутерброд, і каже ведмедю: "Я тримаю свій тут — на потім".

Раніше, 22 жовтня, Фокус писав про те, що МВС Великобританії видало ведмежаті Паддінгтону офіційний паспорт.