Кейт Миддлтон появилась на публике в кремовом блейзере Zara

Принцесса Уэльская продолжает задавать модные тренды.

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Принц и принцесса Уэльские в преддверии Всемирного дня психического здоровья записали специальную программу на BBC Radio 1, куда их пригласила в качестве почетных гостей редакция новостной программы, ориентированной на молодежь.

Королевская чета подискутировала с активистами и экспертами в области психического здоровья.

На записи Кейт Миддлтон выглядела не менее элегантно, чем на встречах и официальных мероприятиях. В студию она приехала в блейзере Zara кремового цвета, подобрав под него такого же цвета топ и черные брюки. Особое внимание привлекало золотое ожерелье в виде цепочки с крупными звеньями и подвеской-сердцем от бренда Laura Lombardi.

Ее супруг был в темно-сером костюме и синей рубашке.

В эфире радио Кэтрин отметила, что "новости будут звучать немного иначе", а принц Уильям сравнил методы помощи людям, испытывающим определенные проблемы со своим психическим здоровьем, с ящиком с инструментами.

"Ящик с инструментами – довольно полезная аналогия для использования. Многие люди не понимают, что им нужно, пока это не появится. Вы можете жить одной жизнью в одну минуту, и что-то кардинально меняется, и вы понимаете, что у вас не обязательно есть инструменты или опыт, чтобы справиться с этим", – пояснил он аналогию.

В свою очередь глава BBC Radio 1 Алед Гайдн Джонс не скрывал своей радости по поводу того, какие гости к ним пришли:

"Было здорово снова поприветствовать принца и принцессу Уэльских в нашей студии, чтобы обсудить то, что так близко их сердцу и сердцу нашей аудитории. То, что обсуждалось сегодня, найдет отклик у очень многих наших слушателей, и для нас очень много значит то, что мы все можем работать вместе, чтобы помочь справиться со стигмой вокруг этой проблемы".

Ранее мы писали о том, что Уильям и Кейт посетили Северную Ирландию с однодневным визитом, пообщавшись с представителями организаций, которые предлагают помощь и поддержку людям из разных слоев общества. Там принцесса Уэльская появилась в элегантном деловом ансамбле.