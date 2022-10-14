Кейт Миддлтон примерила винтажный жакет Chanel

Синий цвет занимает почетное место в гардеробе принцессы Уэльской.

Related video

40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин в очередной раз продемонстрировала, что любит и умеет носить вещи синего цвета. На арене Copper Box в Олимпийском парке королевы Елизаветы Ее Королевское Высочество появилась в роскошном ансамбле, сочетав классику и современность.

На мероприятие по случаю 10-летия программы Coach Core, жена будущего короля Великобритании приехала в классических черных брюках и винтажном твидовом жакете Chanel с черно-золотыми пуговицами. Из украшений она выбрала только золотую цепочку с небольшой подвеской, а волосы оставила распущенными. Образ завершали черные туфли на каблуке.

Программа Coach Coreбыла запущена Королевским фондом в ответ на лондонские беспорядки и для того, чтобы внести свой вклад в сохранение идеалов Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. С тех пор эта теперь уже независимая благотворительная организация помогла более чем 750 молодым людям из малообеспеченных семей пройти стажировку у местных спортивных тренеров, что позволит им начать значимую карьеру, возобновить образование и повысить уровень активности в своем районе.

Послами программы являются капитан England Lioness и Manchester City Стеф Хоутон, шестикратный олимпийский чемпион Макс Уитлок, легенда тенниса Джуди Мюррей и знаменитый тренер по гимнастике Скотт Ханна.

Отметим, что в последнее время герцогиня Кембриджская и Корнуольская часто комбинирует серные брюки с жакетами и блейзерами, создавая деловые ансамбли, которые отлично подходят для мероприятий, связанных с посещением больниц, организаций и деловых переговоров. В частности, недавно она появилась в кремовом блейзере Zara, под который выбрала топ в тон.