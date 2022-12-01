Кейт Міддлтон прилетіла в Бостон у костюмі від улюбленого дизайнера за 87 тис. грн

Принцеса Уельська з перших хвилин у США продемонструвала діловий настрій.

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Принц і принцеса Уельські вперше з 2014 року й уперше після смерті королеви Єлизавети ІІ вирушили з візитом до США. Пара прилетіла в Бостон, де заплановано низку заходів, перш ніж 2 грудня відбудеться нагородження лауреатів премії Earthshot Prize, заснованої принцом Вільямом минулого року.

Кейт Міддлтон із перших хвилин показала діловий настрій, спустившись з трапу літака в елегантному темно-синьому костюмі від британського дизайнера Alexander McQueen за 1 960 фунтів стерлінгів (87 тис. грн). Блейзер вартістю 1 490 фунтів стерлінгів створює обтислий силует і підкреслює фігуру завдяки незграбним кишеням і гострим м'яким плечам.

[ + – ] Принц і принцеса Уельські в Бостонському аеропорту Фото: вулкан

Принцеса Уельська очевидно любить цей дизайн, оскільки точно в такому ж ансамблі, але білого кольору, була під час королівського туру на Ямайку в березні та у рожевому у червні, коли зустрічалася з урядовцями. Образ вона доповнила водолазкою в тон і замшевими туфлями Gianvito Rossi "Gianvito 105".

[ + – ] Кейт Міддлтон у костюмі Alexander McQueen на Ямайці Фото: Getty Images [ + – ] Принцеса Уельська на зустрічі з міністрами теж у вбранні від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Що стосується прикрас, то дружина принца Вільяма обрала сережки із сапфірами та діамантами своєї покійної свекрухи принцеси Діани. Цікаво, що Діана одягла сережки із шовковою сукнею Dior — теж темно-синього кольору — під час одного зі своїх останніх візитів до Америки, на Met Gala у Нью-Йорку у 1996 році.

Тим часом експерти гадають, чи зустрінуться високопоставлені члени королівської родини з принцом Гаррі та Меган Маркл, адже стосунки між братами дуже прохолодні. Нещодавно стало відомо, що Меган запросила Кейт Міддлтон в ефір свого подкасту.