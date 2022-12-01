Кейт Міддлтон прилетіла в Бостон у костюмі від улюбленого дизайнера за 87 тис. грн
Принцеса Уельська з перших хвилин у США продемонструвала діловий настрій.
Принц і принцеса Уельські вперше з 2014 року й уперше після смерті королеви Єлизавети ІІ вирушили з візитом до США. Пара прилетіла в Бостон, де заплановано низку заходів, перш ніж 2 грудня відбудеться нагородження лауреатів премії Earthshot Prize, заснованої принцом Вільямом минулого року.
Кейт Міддлтон із перших хвилин показала діловий настрій, спустившись з трапу літака в елегантному темно-синьому костюмі від британського дизайнера Alexander McQueen за 1 960 фунтів стерлінгів (87 тис. грн). Блейзер вартістю 1 490 фунтів стерлінгів створює обтислий силует і підкреслює фігуру завдяки незграбним кишеням і гострим м'яким плечам.
Принцеса Уельська очевидно любить цей дизайн, оскільки точно в такому ж ансамблі, але білого кольору, була під час королівського туру на Ямайку в березні та у рожевому у червні, коли зустрічалася з урядовцями. Образ вона доповнила водолазкою в тон і замшевими туфлями Gianvito Rossi "Gianvito 105".
Що стосується прикрас, то дружина принца Вільяма обрала сережки із сапфірами та діамантами своєї покійної свекрухи принцеси Діани. Цікаво, що Діана одягла сережки із шовковою сукнею Dior — теж темно-синього кольору — під час одного зі своїх останніх візитів до Америки, на Met Gala у Нью-Йорку у 1996 році.
Тим часом експерти гадають, чи зустрінуться високопоставлені члени королівської родини з принцом Гаррі та Меган Маркл, адже стосунки між братами дуже прохолодні. Нещодавно стало відомо, що Меган запросила Кейт Міддлтон в ефір свого подкасту.