Меган Маркл запросила Кейт Міддлтон знятися у своєму подкасті

Королівські персони можуть обговорити секрети поєднання роботи, родини та особистого життя.

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл запросила знятися у своєму подкасті Кейт Міддлтон. Про це пише Рinkvilla.

Як відомо, під час останнього візиту в Європу дружина принца Гаррі запросила принцесу Уельську взяти участь у запису її подкасту "Архетипи".

"Поки Меган гостювала у Віндзорі в котеджі, вона звернулася до принцеси Уельської з проханням з'явитися в майбутньому епізоді "Архетипів"", — розповідає королівський експерт.

Повідомляється, що дружини синів принцеси Діани та короля Карла ІІІ можуть обговорити те, як підтримувати баланс між роботою, родиною та особистим життям.

Втім, офіційно королівські персони не підтвердили чутки в мережі.

[ + – ] Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

Зазначимо, що наприкінці серпня 2022 Меган Маркл запустила власний подкаст на Spotify, гостями якого вже стали Серена Вільямс, Періс Гілтон та інші знаменитості.

[ + – ] Кейт Міддлтон та Меган Маркл з чоловіками Фото: Getty Images

Раніше між королівськими персонами були доволі напружені стосунки. Особливо після переїду принца Гаррі та Меган Маркл до США на початку 2020 року. Під час похорон королеви Єлизавети ІІ подружжям довелося знову зустрітися та провести кілька приватних вечер.

Нагадаємо, Меган Маркл відправилася готувати обіди для безхатьків.

Також Фокус писав про дитяче прізвисько Меган Маркл, яким її досі називає мама.