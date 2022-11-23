Меган Маркл розповіла, яким дитячим прізвиськом мати називає її досі

Виявилося, що навіть зараз Дорія Редлан називає дочку "своєю квіточкою".

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41-річна Меган Маркл розкрила миле дитяче прізвисько, яким мати, Доріа Редлан, досі її називає. Про це пише Daily Mail.

У своєму подкасті "Архетипи", обговорюючи важливість прізвиськ з акторкою Мікаелою Дж. Родрігес, герцогиня Сассекська зізналася, що мати досі називає її "своєю маленькою квіточкою".

Меган розповіла, що їй дуже подобається це прізвисько.

[ + – ] Меган Маркл та Дорія Редлан Фото: The Royal Family

Але Мікаела зазначила, що часто дитячі прізвиська впливають на життя дорослих людей, особливо якщо вони не надто приємні.

"У дитинстві ви вигадуєте прізвиська, але не знаєте, який вплив вони мають на інших людей", — сказала вона.

"Моя мама називала мене Бампером, коли я була дитиною, вона досі обмовляється і називає мене так сьогодні. Але це навіть мило", — розповіла акторка.

Меган зі смішком вставила: "Так, саме так. Моя мама досі називає мене Квіточкою. І мені це подобається. Я буду 41-річною маминою квіточкою".

Вперше про прізвисько Маркл згадав її дядько Джозеф Джонсон ще 2019 року. Він розповів про день, коли Дорія дізналася, що Меган заручена принцом Гаррі.

"Всі ми були просто дуже, дуже приголомшені і вражені. Особливо Дорія. Вона була така схвильована. Вона тільки сказала: "Моя маленька квіточка! Як це може бути правдою? Моя квіточка буде принцесою!" — розповів дядько Маркл.

Раніше цього року з'ясувалося, що 66-річна Дорія навіть зробила татуювання у вигляді квітки на руці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в ефір вийде документальний серіал Меган Маркл та принца Гаррі. Це відбудеться вже 8 грудня 2022 року, і, як підозрюють критики, серіал остаточно зруйнує стосунки між герцогами Сассекськими та королівською родиною.