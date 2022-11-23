Названа дата виходу документального серіалу принца Гаррі та Меган Маркл

Як зазначалося, реліз проєкту остаточно зруйнує стосунки герцогів Сассекських з королівською родиною Великобританії.

Related video

Названа остаточна дата виходу серіалу принца Гаррі та Меган Маркл. Про це повідомляє Page Six.

Як відомо, реліз документального проєкту герцогського подружжя відбудеться вже 8 грудня 2022. Спочатку королівський син та американська акторка планували назвати свій серіал "Глави", проте згодом передумали і наразі тримають у секреті нову назву проєкту від Netflix.

Проте, як повідомлялося раніше, реліз серіалу остаточно зруйнує стосунки герцогів Сассекських з королівською родиною Великобританії, адже вони планують розказати всі деталі свого життя в Букінгемському палаці.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі

У вересні 2020 подружжя уклало угоду зі стримінговим сервісом на подальшу співпрацю. Вихід скандального проєкту довго відкладали через смерть королеви Єлизавети та суперечки навколо 5-го сезону серіалу "Корона".

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Після смерті бабусі принц Гаррі та Меган Маркл могли повернутися до виконання королівських обов'язків, як повідомляли західні таблоїди. Проте наразі цього не сталося, а також новоспечений король Великобританії Карл ІІІ не поспішає надати дітям герцогського подружжя титулів принца та принцеси.

Нагадаємо, принца Гаррі та Меган Маркл планують позбавити королівських титулів.

Також Фокус писав про гучну сварку принца Гаррі та Меган Маркл на публіці.