Ендрю, Гаррі та Меган можуть позбавити титулів: королю Карлу III нададуть таку можливість

Новий законопроєкт дозволить монарху позбавити королівських титулів його молодшого сина принца Гаррі, його дружину Меган Маркл і брата, принца Ендрю, герцога Йоркського.

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Цей законопроєкт, поданий депутаткою від лейбористської партії Рейчел Маскелл, членкинею парламенту від Йорка, дасть право Карлу III позбавити королівську сім'ю титулів на власний розсуд або за офіційною рекомендацією уряду. Новина з'явилася після того, як монарх вимагав внести поправку до Закону про регентство, щоб призначити принцесу Анну та принца Едварда державними радниками. Про це пише Еxpress.

Незважаючи на те, що вже кілька років принц Гаррі та принц Ендрю в членами королівської родини, які не працюють і не виконують королівських обов'язків, вони, як і раніше, залишаються державними радниками.

Відомо, що Рейчел Маскелл представила законопроєкт про відміну титулів, який має бути представлений у другому читанні в Палаті громад 9 грудня 2022 року.

"У лютому жителі дали мені зрозуміти, що хочуть, щоб принца Ендрю позбавили титулу герцога Йоркського після викриття його інтимного зв'язку з неповнолітньою. Я вислухала місто й спробувала вивчити способи зробити це рішення можливим, проте без нового законодавства цього зробити не можна, — каже депутатка. І додає: — Навіть королева, коли вона позбавила його всіх інших титулів, не змогла позбавити його герцогства. Отже, цей закон дозволить або монарху, або парламентському комітету позбавити титулів опальних власників цих титулів".

Нагадаємо, королівський експерт Том Бавер зазначає, що причиною різкого рішення монарха позбавити титулів Гаррі та Меган стали нові скандальні мемуари герцога Сассекського про королівську родину Великобританії.