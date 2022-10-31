Король Карл ІІІ планує позбавити принца Гаррі та Меган Маркл королівських титулів

Герцогами Сассекськими син короля та американська акторка стали в день весілля у травні 2018.

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Король Карл ІІІ має намір позбавити титулів свого сина принца Гаррі та його дружину Меган Маркл. Про це повідомляє Еxpress.

Королівський експерт Том Бавер зазначає, що причиною різкого рішення монарха стали нові скандальні мемуари герцога Сассекського про королівську родину Великобританії. І якщо у випущеній книзі буде хоч якась інформація, що завдаватиме шкоди репутації монархії, король Карл ІІІ позбавить сина та його дружину титулів герцога та герцогині Сассекських, які вони отримали після весілля у травні 2018.

"Усе, що король Чарльз справді може зробити, — це втримати титули для своїх онуків Арчі та Лілібет. Зрештою, я вважаю, він міг би також відібрати титули в Гаррі і Меган, але це досить радикально… Якщо все так погано, як я думаю, то Гаррі та Меган стали справжніми ізгоями. Найкраще, що родина може зробити, це розірвати з ними зв'язки", — зазначає експерт.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі в день весілля Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл ще на початку 2020 склали королівські обов'язки та переїхали до США. Попри це, подружжя залишило собі титули герцогів. Їхні діти, Арчі та Лілібет після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 автоматично стали принцом та принцесою, проте офіційно новоспечений король Великобританії не підтвердив зміни.

Сама ж коронація старшого сина померлої королеви відбудеться в день народження сина герцогів Сассекських — 6 травня 2023.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл з королевою Єлизаветою ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл зізналася, у чому обмежувала себе під час життя у Великобританії.

Також Фокус писав про те, чому король Карл ІІІ ніколи не зможе продати Букінгемський палац.