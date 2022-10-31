Король Карл III планирует лишить принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов

Герцогами Сассекскими сын короля и американская актриса стали в день свадьбы в мае 2018.

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Король Карл III намерен лишить титулов своего сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Об этом сообщает Еxpress.

Королевский эксперт Том Бавер отмечает, что причиной резкого решения монарха стали новые скандальные мемуары герцога Сассекского о королевской семье Великобритании. И если в выпущенной книге будет хоть какая-то информация, которая нанесет вред репутации монархии, король Карл III лишит сына и его жену титулов герцога и герцогини Сассекских, которые они получили после свадьбы в мае 2018 года.

"Все, что король Чарльз действительно может сделать, это удержать титулы для своих внуков Арчи и Лилибет. В конце концов, я считаю, он мог бы также отобрать титулы у Гарри и Меган, но это довольно радикально… Если все так плохо, как я думаю, Гарри и Меган стали настоящими изгоями. Лучше всего, что семья может сделать, это разорвать с ними связи", — отмечает эксперт.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри в день свадьбы Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл еще в начале 2020 сложили королевские обязанности и переехали в США. Несмотря на это, супруги оставили себе титулы герцогов. Их дети, Арчи и Лилибет после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 автоматически стали принцем и принцессой, однако официально новоиспеченный король Великобритании не подтвердил изменения.

Сама же коронация старшего сына умершей королевы состоится в день рождения сына герцогов Сассекских — 6 мая 2023 года.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с королевой Елизаветой II Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл призналась, в чем ограничивала себя во время жизни в Великобритании.

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