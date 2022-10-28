Меган Маркл рассказала, в чем ограничивала себя во время жизни в Великобритании

Лишь после возвращения в США в 2020 герцогиня вернула свою привычку.

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Меган Маркл рассказала о привычке, которая к ней вернулась после переезда в США. Об этом пишет Hello Magazine.

Жена наследника британского престола в своем новом подкасте "Архетипы" с комедианткой Зиве Фумудо рассказала, как изменилась ее жизнь по возвращении на родину. Герцогиня Сассекская призналась, что в Великобритании не пила кофе, хотя в США делала это практически каждый день.

На вопрос своей собеседницы, пила ли Меган чай, по давней традиции британцев, она ответила возражением.

"Нет, нет. Я даже не думала об этом", — отметила мама двоих.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Variety

В частности, бывшая американская актриса постоянно пила кофе на съемочных площадках. Однако, живя в Лондоне, жена принца Гарри совсем забыла о своей привычке. Лишь после возвращения на родину в 2020 Меган снова начала активно употреблять любимый напиток.

"Думаю, потому что жизнь начала возвращаться к привычному формату, и когда приходят гости… или у вас встречи… Это ритуал", – призналась Меган Маркл.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Variety

Американская звезда экранов и сын британского короля Карла III поженились в 2018. Уже через год у пары родился сын Арчи. А в начале 2020 герцоги Сассекские сложили королевские обязанности и переехали в США.

Напомним, Меган Маркл заметили с украшением за более чем 130 тысяч гривен.

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