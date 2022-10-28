Меган Маркл отправилась на шопинг в украшении за 130 тыс. гривен

Изумруд – камень-талисман Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл.

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41-летняя жена принца Гарри Меган Маркл давно замечена в любви к дорогим брендовым вещам и не менее дорогим украшениям. При первой возможности она старается пополнить свои запасы. Так, во время ее шопинга в Монтесито внимательные обыватели заметили новую драгоценность на шее у герцогини. Речь идет о золотой цепочке с подвеской с изумрудом за почти $3,5 тыс. (почти 130 тыс грн) от бренда Logan Hollowell, пишет Hello.

Многие обозреватели уже сошлись во мнении, что это украшение – дань уважения герцогини Сассекской ее трехлетнему сыну Арчи, поскольку по гороскопу его камнем-символом является именно изумруд.

"Изумруд – это камень, который используется для проявления процветания и изобилия. Он используется для интуитивного осознания, медитации и духовности. Говорят, что этот классический камень любви и романтики приносит как страсть, так и безусловную любовь, внося баланс в отношения и дружбу. В случае разбитого сердца изумруд исцеляет и возвращает на путь любви. Изумруд приносит и усиливает гармонию, радость, память и веру. Он также приносит пользу интеллекту, общению, принятию решений и способствует правдивости и честности, видя поверхностное", – говорится на сайте ювелирного бренда.

[ + – ] Цепочка с подвеской от Logan Hollowell Фото: Logan Hollowell

Это не первый раз, когда Меган выбирает особое украшение Логана Холлоуэлла. Еще в 2021 году в видео, опубликованном для запуска специального проекта к ее 40-летию, она продемонстрировала особую дань уважения своим двум детям Арчи и Лилибет, вдохновленная астрологией. Герцогиня надела два многослойных ожерелья Constellation: Телец для Арчи, день рождения которого 6 мая, и Близнецы – для маленькой Лилибет, родившейся 4 июня 2021 года.

Напомним, Меган Маркл рассказала, в чем ее особенность.