Папарации засняли Меган Маркл на шопинге в Монтесито

41-летнюю герцогиню Сассекскую засняли папарацци, когда она садилась в черный внедорожник.

Related video

Видео, как Меган ходила на шоппинг, опубликовало издание Daily Mail.

Известно, что Меган отправилась по магазинам в Монтесито, где она живет с принцем Гарри и их двумя детьми.

Одета Меган была в черный комбинезон без бретелек от Malia Mills за 595 долларов, который она сочетала с оливковым свитером от Lauren Ralph Lauren, накинутым на плечи, широкополой шляпой Cuyana за 128 долларов, сумкой от Chloe и сандалиями.

На шее у герцогини Сассекской была видна цепочка с подвеской, на запястьях – часы и несколько браслетов. Глаза Меган прикрывали черные солнцезащитные очки.

Меган Маркл сопровождала подруга, с которой они увлечено беседовали, когда покупали товары для дома в бутике для гурманов Pierre La Fond.

На днях Меган Маркл снялась в гламурной фотосессии для журнала Variety и дала короткое интервью, признавшись, что всегда восхищалась покойной королевой Елизаветой. Но особое внимание привлекли ее образы для съемок: платья и украшения. Оказалось, что стоили они почти девять тысяч долларов.

Меган Маркл часто критикуют за ее любовь к очень дорогим брендам и частую смену нарядов. Так, в Дюссельдорфе герцогиня появлялась в брюках за 1200 долларов.