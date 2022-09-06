Меган Маркл выгуляла в Дюссельдорфе брюки за $1200

Герцогиня Сассекская любит дорогие и статусные вещи.

Меган Маркл и принц Гарри после посещения саммита One Young World в Манчестере отправились в Дюссельдорф (Германия) на мероприятие Invictus Games, освященное отсчету одного года до Игр 2023 года, которые были отложены из-за пандемии.

На публике герцогиня Сассекская красовалась в белом вязаном топе за $280 от американского лейбла Anine Bing и бежевых широких шерстяных брюках Brandon Maxwell с тканевым ремнем за $1200. Белый топ с вырезом халтер напоминал второе свадебное платье герцогини с таким же вырезом. Дизайнер из Лос-Анджелеса Анин стала фаворитом герцогини в прошлом году, поскольку королевская особа несколько раз выбирала одежду этого бренда для публичных мероприятий. А Brandon Maxwell – еще одна марка, к которой неравнодушна королевская семья. Американский дизайнер, который также одевал Мишель Обаму, добился феноменального успеха в продажах после того, как Меган начала носить его одежду в 2018 году.

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Она впервые вышла в свет в горчично-желтом платье в июле 2018 года.

Волосы герцогини были собраны в элегантный пучок. Что касается макияжа, то она выбрала небольшую подводку для глаз, румяна и блеск для губ.

Образ завершали часы Cartier Tank Française за $7000, купленные ею во время съемок американской юридической драмы "Форс-мажоры", вместе с браслетом Cartier Love за $6550.

Прошлой ночью пара осталась в Виндзоре, который был их постоянным домом, пока они не уехали из Великобритании в Лос-Анджелес. Они были всего в полумиле от принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей, которые недавно переехали туда из Лондона, но встречи братьев не ожидается из-за сообщений о глубоком расколе.

Напомним, Меган Маркл упомянула о себе несколько десятков раз во время семиминутной речи на саммите молодых лидеров.