Меган Маркл вигуляла у Дюссельдорфі штани за $1200

Герцогиня Сассекська любить дорогі та статусні речі.

Меган Маркл і принц Гаррі після відвідування саміту One Young World у Манчестері вирушили до Дюссельдорфа (Німеччина) на захід Invictus Games, освячений відліком одного року до Ігор 2023, які були відкладені через пандемію.

На публіці герцогиня Сассекська красувалася в білому в'язаному топі за $280 від американського лейбла Anine Bing і широких вовняних бежевих брюках Brandon Maxwell з тканинним ременем за $1200. Білий топ з вирізом халтер нагадував другу весільну сукню герцогині з таким самим вирізом. Дизайнер із Лос-Анджелеса Анін стала фаворитом герцогині минулого року, оскільки королівська особа кілька разів обирала одяг цього бренду для публічних заходів. А Brandon Maxwell ще одна марка, до якої небайдужа королівська родина. Американський дизайнер, який також одягав Мішель Обаму, досяг феноменального успіху у продажах після того, як Меган почала носити його одяг у 2018 році.

Фото: Getty Images

Вона вперше вийшла в люди у гірчично-жовтій сукні у липні 2018 року.

Волосся герцогині було зібрано в елегантний пучок. Що стосується макіяжу, то вона обрала невелику підводку для очей, рум'яна та блиск для губ.

Образ завершував годинник Cartier Tank Française за $7000, куплений нею під час зйомок американської юридичної драми "Форс-мажори", разом із браслетом Cartier Love за $6550.

Минулої ночі пара залишилася у Віндзорі, який був їхнім постійним домом, поки вони не виїхали з Великобританії до Лос-Анджелеса. Вони були лише за пів милі від принца Вільяма, Кейт Міддлтон та їхніх трьох дітей, які нещодавно переїхали туди з Лондона, але зустріч братів не очікується через повідомлення про глибокий розкол.

Нагадаємо, Меган Маркл згадала про себе кілька десятків разів під час семихвилинної промови на саміті молодих лідерів.