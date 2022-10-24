Папараці сфотографували Меган Маркл на шопінгу у Монтесіто

Папараці сфотографували 41-річну герцогиню Сассекську, коли вона сідала у чорний позашляховик.

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Відео, як Меган ходила на шопінг опублікувало видання Daily Mail.

Відомо, що Меган вирушила магазинами у Монтесіто, де вона живе з принцом Гаррі та їхніми двома дітьми.

Одягнена Меган була в чорний комбінезон без бретельок від Malia Mills за 595 доларів, який вона поєднала з оливковим светром від Lauren Ralph Lauren, накинутим на плечі, крислатим капелюхом Cuyana за 128 доларів, сумкою від Chloe і сандалями.

На шиї у герцогині Сассекської було видно ланцюжок з підвіскою, на зап'ястях — годинник і кілька браслетів. Очі Меган прикривали чорні сонцезахисні окуляри.

Меган Маркл супроводжувала подруга, з якою вони захоплено розмовляли, коли купували товари для дому у бутіку для гурманів Pierre La Fond.

Днями Меган Маркл знялася в гламурній фотосесії для журналу Variety і дала коротке інтерв'ю, зізнавшись, що завжди захоплювалася покійною королевою Єлизаветою. Але особливу увагу привернули її образи для зйомок: сукні та прикраси. Виявилося, що вони коштували майже дев'ять тисяч доларів.

Меган Маркл часто критикують за її любов до дуже дорогих брендів та частих змін вбрання. Так, у Дюссельдорфі герцогиня з'являлася у штанах за 1200 доларів.