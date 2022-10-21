Меган Маркл для Variety показала колекцію прикрас та вбрань за 19 тисяч доларів

Прикраси та вбрання для зйомок коштували дешевше, ніж зазвичай, але герцогиня також одягла свій улюблений браслет від Cartier.

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Днями Меган Маркл знялася в гламурній фотосесії для журналу Variety і дала коротке інтерв'ю, зізнавшись, що завжди захоплювалася покійною королевою Єлизаветою. Але особливу увагу привернули її образи для зйомок: сукні та прикраси. Виявилося, що вони коштували майже дев'ять тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

Меган продемонструвала захопливу колекцію прикрас для нової фотосесії.

[ + – ] Інтерв'ю Меган Маркл

41-річна герцогиня Сассекська розповіла одному зі своїх улюблених американських видань про все, від прихильності принца Гаррі до американського фаст-фуду до своєї жалоби через смерть британської королеви.

Меган фотографували не в її шикарному маєтку за 14 мільйонів доларів, але поряд, на розкішному ранчо Сан-Ісідро, де вона продемонструвала свою приголомшливу колекцію чокерів, браслетів, перснів та сережок.

Меган Маркл одягла набір золотих прикрас від афро-футуристичного бренду Khiry, ювелірної дизайнерки з Нью-Йорка Дженніфер Фішер та її улюбленого браслета Cartier Love.

Герцогиня відома своєю любов'ю до дорогих дизайнерських нарядів і вельми символічних прикрас, які вона рідко вдягає більше одного разу.

Так, чокер від дизайнерки Дженніфер Фішер у вигляді золотого обруча коштує 350 доларів. Серед шанувальників цього дизайнера: Роузі Гантінгтон-Вайтлі, Дженніфер Еністон та Кайлі Дженнер.

[ + – ] Кольє-чокер за 350 доларів

А аквамаринову сукню Galvan вартістю півтори тисячі доларів герцогиня Сассекська доповнила золотими сережками з аквамарином Jelly за 230 доларів від лос-анджелеського бренду Mondo Mondo.

Для свого відеоінтерв'ю з Variety Меган одягла чорну атласну сорочку і додала шику в образ золотими сережками-кільцями Cosmopolitan від Mondo Mondo за 380 доларів та перснем бренду Khiry Khartoum II із золота, яке продається за 560 доларів.

Вона носила ще один перстень від Khiry, який більше не можна купити, але вважають, що він коштував 460 доларів, і поєднала його з коричневим комбінезоном від Maxmara.

Бренд Khiry з Брукліна, натхненний африканською діаспорою, завоював популярність завдяки своєму афро-футуристичному дизайну.

Для того самого образу вона мала золотий браслет-манжета Jennifer Fisher Globe вартістю 980 доларів на правій руці.

Синя атласна сукня від іспанської дизайнерки Кароліни Еррери, яка коштує близько 3000 доларів, була серед тих, які Меган поки не одягала на червоні доріжки, так само як і зелена атласна сукня від Galvan.

[ + – ] Меган Маркл для Variety у сукні від Кароліни Еррери за 3 тисячі доларів Фото: Variety

Але виявилося, що в її гардеробі є вбрання і дорожчі, наприклад біло-рожева сукня від Джейсона Ву за більш ніж п'ять тисяч доларів.

[ + – ] Біло-рожева сукня від Джейсона Ву коштує понад п'ять тисяч доларів

На відміну від Кейт Міддлтон, яка часто одягає вбрання двічі і носить кілька улюблених пар туфель роками, Меган Маркл віддає перевагу босоніжкам від популярної дизайнерки Аміни Муадді за 900 доларів. Ще дорожче коштують сріблясті черевички від Giuseppe Zanotti, які Меган скинула, щоб позувати на траві.

І, звичайно, вона продемонструвала свій улюблений браслет Cartier Love, який є однією з її фірмових прикрас і оцінюється в 5500 доларів.

Меган Маркл неодноразово критикували за її любов до дуже дорогих брендів та частих змін вбрання. Джерела вважають, що саме любов герцогині до коштовностей та вбрання від кутюр і є причиною її сварок із чоловіком, якого з дитинства привчали до стриманості, як і всіх членів королівської родини.

Так, у Дюссельдорфі герцогиня з'являлася у штанах за 1200 доларів. А в нещодавньому шоу актриса Вупі Голдберг заявила, що своїми заявами у подкасті "Архетипи" Меган Маркл засмучує інших жінок.