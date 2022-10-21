Меган Маркл для Variety показала коллекцию украшений и нарядов за 19 тысяч долларов

Украшения и наряды для съемок стоили дешевле, чем обычно, но герцогиня также надела свой любимый браслет от Cartier.

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На днях Меган Маркл снялась в гламурной фотосессии для журнала Variety и дала короткое интервью, признавшись, что всегда восхищалась покойной королевой Елизаветой. Но особое внимание привлекли ее образы для съемок: платья и украшения. Оказалось, что стоили они почти девять тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Меган продемонстрировала свою впечатляющую коллекцию украшений для новой фотосессии.

[ + – ] Интервью Меган Маркл

41-летняя герцогиня Сассекская рассказала одному из своих любимых американских изданий обо всем, от любви принца Гарри к американскому фаст-фуду до своего траура из-за смерти британской королевы.

Меган фотографировали не в ее шикарном имении за 14 миллионов долларов, но рядом, на роскошном ранчо Сан-Исидро, где она продемонстрировала свою потрясающую коллекцию чокеров, браслетов, колец и серег.

Меган Маркл надела комплект золотых украшений от афро-футуристического бренда Khiry, ювелирного дизайнера из Нью-Йорка Дженнифер Фишер и ее любимого браслета Cartier Love.

Герцогиня известна своей любовью к дорогим дизайнерским нарядам и весьма символичным украшениям, которые она редко надевает больше одного раза.

Так, чокер от дизайнера Дженнифер Фишер в виде золотого обруча стоит 350 долларов. Среди поклонников этого дизайнера: Роузи Хантингтон-Уайтли, Дженнифер Энистон и Кайли Дженнер.

[ + – ] Колье-чокер за 350 долларов

А аквамариновое платье Galvan стоимостью полторы тысячи долларов, герцогиня Сассекская дополнила золотыми серьгами с аквамарином Jelly за 230 долларов от лос-анджелесского бренда Mondo Mondo.

Для своего видео-интервью с Variety Меган надела черную атласную рубашку и добавила шика в образ золотыми серьгами-кольцами Cosmopolitan от Mondo Mondo за 380 долларов и кольцом бренда Khiry Khartoum II из золота, которое продается по 560 долларов.

Она носила еще одно кольцо от Khiry, которое больше нельзя купить, но, как полагают, оно стоило 460 долларов, и сочетала его с коричневым комбинезоном от Maxmara.

Бренд Khiry из Бруклина, вдохновленный африканской диаспорой, завоевал популярность благодаря своему афро-футуристическому дизайну.

Для того же образа она носила золотой браслет-манжету Jennifer Fisher Globe стоимостью 980 долларов на правой руке.

Синее атласное платье от испанского дизайнера Каролины Эрреры, которое стоит около 3000 долларов, было из числа тех, которые Меган пока не надевала на красные дорожки, также как и зеленое атласное платье от Galvan.

[ + – ] Меган Маркл для Variety в платье от Каролины Эрреры за 3 тысячи долларов Фото: Variety

Но оказалось, что в ее гардеробе есть наряды и подороже, например бело-розовое платье от Джейсона Ву за более, чем пять тысяч долларов.

[ + – ] Бело-розовое платье от Джейсона Ву стоит более пяти тысяч долларов

В отличии от Кейт Миддлтон, которая часто надевает наряды дважды и носит несколько любимых пар туфель годами, Меган Маркл предпочитает босоножки от популярного дизайнера Амины Муадди за 900 долларов. Еще дороже стоят серебристые туфельки от Giuseppe Zanotti, которые Меган сбросила, чтобы позировать на траве.

И конечно она продемонстрировала свой любимый браслет Cartier Love, который является одним из ее фирменных украшений и оценивается в 5500 долларов.

Меган Маркл неоднократно критиковали за ее любовь к очень дорогим брендам и частую смену нарядов. Источники полагают, что именно любовь герцогини к драгоценностям и нарядам от кутюр и является причиной ее ссор с мужем, которого с детства приучали к сдержанности, как и всех членов королевской семьи.

Так, в Дюссельдорфе герцогиня появлялась в брюках за 1200 долларов. А в недавнем шоу актриса Вупи Голдберг заявила, что своими заявлениями в подкасте "Архетипы" Меган Маркл расстраивает других женщин.