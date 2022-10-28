Меган Маркл вирушила на шопінг у прикрасі за 130 тис. гривень

Смарагд — камінь-талісман Арчі, сина принца Гаррі та Меган Маркл.

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41-річна дружина принца Гаррі Меган Маркл давно помічена в любові до дорогих брендових речей та не менш дорогих прикрас. За першої нагоди вона намагається поповнити свої запаси. Так, під час її шопінгу в Монтесіто уважні мешканці помітили нову коштовність на шиї у герцогині. Йдеться про золотий ланцюжок із підвіскою зі смарагдом за майже $3,5 тис. (майже 130 тис. грн) від бренду Logan Hollowell, пише Hello.

Багато оглядачів вже зійшлися на думці, що ця прикраса — данина поваги герцогині Сассекській її трирічному синові Арчі, оскільки за гороскопом його каменем-символом є смарагд.

"Смарагд — це камінь, який використовується для прояву процвітання та достатку. Він використовується для інтуїтивного усвідомлення, медитації та духовності. Кажуть, що цей класичний камінь любові та романтики приносить як пристрасть, так і безумовне кохання, вносячи баланс у відносини та дружбу. У разі розбитого серця смарагд зцілює і повертає на шлях любові. Смарагд приносить і посилює гармонію, радість, пам'ять і віру. Він також приносить користь інтелекту, спілкуванню, прийняттю рішень та сприяє правдивості та чесності, бачачи поверхневе", — йдеться на сайті ювелірного бренду.

[ + – ] Ланцюжок з підвіскою від Logan Hollowell Фото: Logan Hollowell

Це не вперше, коли Меган вибирає особливу прикрасу Логана Холлоуелла. Ще у 2021 році у відео, опублікованому для запуску спеціального проєкту до її 40-річчя, вона продемонструвала особливу шану своїм двом дітям Арчі та Лілібет, натхненна астрологією. Герцогиня одягла два багатошарові намиста Constellation: Телець для Арчі, день народження якого 6 травня, та Близнюки — для маленької Лілібет, яка народилася 4 червня 2021 року.

Нагадаємо, Меган Маркл розповіла, у чому її особливість.