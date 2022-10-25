Меган Маркл розповіла, у чому її особливість

Герцогиня Сассекська зізналася, що свого часу "ховалася і навшпиньки входила в кімнату" через страх, що її можуть сприйняти негативно.

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40-річна дружина принца Гаррі Меган Маркл у новому випуску свого подкасту "Архетипи" на Spotify поміркувала про те, як суспільство сприймає темношкірих жінок, і сказала, що вона — "особлива". Гостями випуску "Розвінчання міфу про злих чорношкірих жінок" стали акторка Ісса Рей та комік Зіве.

За її словами, існує стереотип, що усі темношкірі жінки — злі. Обговорюючи свою поведінку в робочих ситуаціях, герцогиня Сассекська розповіла про своє розчарування через те, що "ховалась і навшпиньки входила до кімнати" через страх, що її можуть сприйняти негативно. Меган вважає, що потрібно прямо говорити про свої бажання та ясно озвучувати прохання, щоб уникнути звинувачень у порушенні чиїхось кордонів.

"Я ловлю себе на тому, що щулюся і прокрадаюся навшпиньки в кімнату і — що я знаходжу найнезручнішим — коли ви вимовляєте пропозицію, а інтонація підвищується, наче це питання. І ти такий: "Боже мій, стоп-стоп", ніби шепочете і ходите навколо нього навшпиньки. Просто скажи, що тобі потрібно. Тобі дозволено встановлювати кордони. Тобі дозволено бути зрозумілим, це не робить тебе вимогливим. Це не робить тебе важким, це робить тебе ясним", — наголосила вона, додавши, що ця навичка робить її особливою.

Ця тема не залишає Меган Маркл у спокої, оскільки свого часу вона зіткнулася зі звинуваченнями у зневажливому ставленні до персоналу Кенсингтонського палацу, а королівські помічники розповідали, що вона доводила їх до сліз знущаннями та істериками. Подейкують, герцогиня регулярно лаяла співробітників і неодноразово дзвонила їм у неробочий час.

Герцогиня завжди категорично заперечувала всі претензії і раніше називала себе жертвою "наклепу".

Наступного місяця Маркл відвідає розкішну вечерю в США, де виступить на сцені під час івенту під назвою "Сила жінок: вечір із Меган". Її співрозмовницею буде рабин Сенді Сассо, перша жінка-рабин. Квитки на захід, який відбудеться 29 листопада в готелі Marriot Downtown в Індіанаполісі, штат Індіана, коштують 5000 доларів за столик, при цьому будь-які фотографії чи записи цього вечора заборонені.

Невідомо, скільки Меган заплатять за появу, проте раніше експерти зі зв'язків із громадськістю прогнозували, що вона може заробити до мільйона фунтів за виступ.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл помітили на шопінгу в Монтесіто. Вона виглядала розслабленою та веселою.