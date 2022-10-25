Метрдотель нью-йоркського ресторану розповів про побачення Меган Маркл із принцом Гаррі

У своїй новій книзі він зазначив, що найгіршими клієнтами були Наомі Кемпбелл і Анна Вінтур.

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Майкл Чеккі-Аццоліна, який працював метрдотелем у багатьох шикарних нью-йоркських ресторанах, у тому числі Le Coucou на Мангеттені, розповів про те, як поводилися знаменитості на публіці. У його новій книзі він згадав і Меган Маркл із її скандальним агентом, і тих селебріті, які "перемогли" в рейтингу найгірших. Про це пише Daily Mail.

За словами Майкла, Меган Маркл і її агент приїхали, щоб зарезервувати столик, що дуже нелегко в закладах, відмічених зірками Мішлен, і вимагали окрему кімнату, де вони могли почекати, доки звільниться місце. Майкл зазначив, що агент Меган кричав на персонал, поки вона мовчки стояла поряд і мала "відчужений вигляд".

"Ви знаєте, що моя клієнтка зустрічається з принцом Гаррі та збирається стати герцогинею. Хіба у вас немає особистої зони, де ми могли б почекати?" — передає слова агента метрдотель у своїй книзі "Ваш стіл готовий: розповіді нью-йоркського метра Д.". Він намагався переконати їх почекати на столик біля бару, як це робили інші клієнти, але агент влаштував справжній скандал.

[ + – ] Книга Майкла Чекі-Аццоліна Фото: Скриншот

Його не переконав і той факт, що ресторан відвідували найвпливовіші люди Нью-Йорка, які не дивилися на всі боки, а займалися своєю вечерею.

У результаті побачення все ж таки відбулося і без зайвої помпи.

[ + – ] Майкл Чекі-Аццоліна — метрдотель і автор книги про знаменитостей Фото: Скриншот

А Наомі Кемпбелл і Анна Вінтур потрапили в список найгірших клієнтів, бо зазвичай з'являлися без попередження та вимагали посадити їх за столик, навіть коли не було вільних місць.

Наомі часто заходила в ресторан у 2000-х, коли зустрічалася з басистом U2 Адамом Клейтоном. Але там її боялися, як вогню.

"Наомі Кемпбелл майже щоразу їла, а потім грубіянила та скаржилася на свою їжу. Ми її боялися. Вона постійно вимагала уваги та часто відправляла їжу назад на кухню", — пише Чеккі-Аццоліна.

Поведінка головної редакторки Vogue Анни Вінтур була схожою, додає Чеккі-Аццоліна. Вона була жахливою клієнткою.

[ + – ] Анна Вінтур відома своїм немиролюбним характером Фото: Скриншот

Анна просто приходила в ресторан і вимагала столик. А потім замовляла стейк і вимагала подати його "негайно". А якщо стейк виявлявся недосмаженим, вона відсилала його на кухню з принизливими ремарками. Причому з офіціантами вона не спілкувалась, а просто віддавала їм накази.

Інтерес до поведінки знаменитостей у ресторанах зріс після скандалу з відомим телеведучим Джеймсом Корденом і власником відомого нью-йоркського ресторану Balthazar Кітом МакНаллі.

Корден настільки образливо поводився з офіціантами, що Кіт заборонив йому відвідувати свої заклади й назвав велучого в Instagram "дрібним кретином". Утім, Корден вибачився, і ресторатор зняв заборону.

МакНаллі часто виганяє знаменитостей зі своїх закладів, якщо ті ображають персонал. І, коментуючи подію, він зазначив, що "зробив це через солідарність до ресторанних працівників по всьому світу". "Їхня робота досить важка. Вони не повинні терпіти такі образи ні від кого, особливо від багатих і знаменитих", — зазначив ресторатор.