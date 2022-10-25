Метрдотель нью-йоркского ресторана рассказал о свиданиях Меган Маркл с принцем Гарри

В своей новой книге он отметил, что худшими клиентами были Наоми Кэмпбелл и Анна Винтур.

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Майкл Чекки-Аццолина, который работал метрдотелем во многих шикарных нью-йоркских ресторанах, в том числе Le Coucou на Манхэттене, рассказал о том, как себя вели знаменитости на публике. В его новой книге он упомянул и Меган Маркл с ее скандальным агентом и тех селебрити, что "победили" в рейтинге худших. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Майкла, Меган Маркл и ее агент приехали, чтобы зарезервировать столик, что весьма нелегко в заведениях, отмеченных звездами Мишлен и требовали отдельную комнату, где они могли подождать, пока не освободится место. Майкл отметил, что агент Меган орал на персонал, пока она молча стояла рядом и выглядела "отчужденной".

"Вы в курсе, что моя клиентка встречается с принцем Гарри и собирается стать герцогиней. Разве у вас нет личной зоны, где мы могли бы подождать?", — передает слова агента метрдотель в своей книге "Ваш стол готов: рассказы нью-йоркского мэтра Д.". Он пытался убедить их подождать столик у бара, как это делали прочие клиенты, но агент устроил настоящий скандал.

[ + – ] Книга Майкла Чекки-Аццолина Фото: Скриншот

Его не убедил и тот факт, что ресторан посещали самые влиятельные люди Нью-Йорка, которые не глазели по сторонам, а занимались своим ужином.

В итоге свидание все же состоялось и без лишней помпы.

[ + – ] Майкл Чекки-Аццолина - метрдотель и автор книги о знаменитостях Фото: Скриншот

А Наоми Кэмпбелл и Анна Винтур попали в список худших клиентов, потому что обычно появлялись без предупреждения и требовали усадить их за столик, даже когда не было свободных мест.

Наоми часто заходила в ресторан в 2000-х, когда встречалась с басистом U2 Адамом Клейтоном. Но там ее боялись как огня.

"Наоми Кэмпбелл почти каждый раз ела, а потом грубила и жаловалась на свою еду. Мы ее боялись. Она постоянно требовала внимания и часто отправляла еду обратно на кухню", — пишет Чекки-Аццолина.

Поведение главреда Vogue Анны Винтур было похожим, добавляет Чекки-Аццолина. Она была ужасным клиентом.

[ + – ] Анна Винтур известна своим неуживчивым характером Фото: Скриншот

Анна просто являлась в ресторан и требовала столик. А потом заказывала стейк и требовала подать его "немедленно". А если стейк оказывался недожаренным, она отсылала его на кухню с уничижительными ремарками. Причем с официантами она не общалась, а просто отдавала им приказы.

Интерес к поведению знаменитостей в ресторанах возрос после скандала известного телеведущего Джеймса Кордена и владельца известного нью-йоркского ресторана Balthazar Кита МакНалли.

Корден настолько оскорбительно вел себя с официантами, что Кит запретил ему посещать свои заведения и назвал ведущего в Instagram "мелким кретином". Впрочем, Корден извинился и ресторатор снял запрет.

МакНалли часто выгоняет знаменитостей из своих заведений, если те оскорбляют персонал. И, комментируя произошедшее, он отметил, что но "сделал это из-за солидарности к ресторанным работникам по всему миру". "Их работа достаточно тяжела. Они не должны терпеть такого рода оскорбления ни от кого, особенно от богатых и знаменитых", — отметил ресторатор.