Меган Маркл рассказала, в чем ее особенность

Герцогиня Сассекская призналась, что в свое время "пряталась и на цыпочках входила в комнату" из-за страха, что ее могут воспринять негативно.

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40-летняя жена принца Гарри Меган Маркл в новом выпуске своего подкаста "Архетипы" на Spotify порассуждала о том, как общество воспринимает темнокожих женщин, и сказала, что она – "особенная". Гостями выпуска "Развенчание мифа о злых чернокожих женщинах" стали актриса Исса Рэй и комик Зиве.

По ее словам, существует стереотип, что все темнокожие женщины – злые. Обсуждая свое поведение в рабочих ситуациях, герцогиня Сассекская рассказала о своем разочаровании из-за того, что "пряталась и на цыпочках входила в комнату" из-за страха, что ее могут воспринять негативно. Меган считает, что нужно прямо говорить о своих желаниях и ясно озвучивать просьбы, чтобы избежать обвинений в нарушении чьих-то границ.

"Я ловлю себя на том, что съеживаюсь и прокрадываюсь на цыпочках в комнату и – что я нахожу самым неловким – когда вы произносите предложение, а интонация повышается, как будто это вопрос. И ты такой: "Боже мой, стоп-стоп", будто шепчете и ходите вокруг него на цыпочках. Просто скажи, что тебе нужно. Тебе разрешено устанавливать границы. Тебе разрешено быть понятным, это не делает тебя требовательным. Это не делает тебя трудным, это делает тебя ясным", – подчеркнула она, добавив, что этот навык делает ее особенной.

Эта тема не оставляет Меган Маркл в покое, поскольку в свое время она столкнулась с обвинениями в неуважительном отношении к персоналу Кенсингтонского дворца, а королевские помощники рассказывали, что она доводила их до слез издевательствами и истериками. Поговаривают, герцогиня регулярно ругала сотрудников и неоднократно звонила им в нерабочее время.

Герцогиня всегда категорически отрицала все претензии и ранее называла себя жертвой "клеветы".

В следующем месяце Маркл посетит роскошный ужин в США, где выступит на сцене во время ивента под названием "Сила женщин: вечер с Меган". Ее собеседницей будет раввин Сэнди Сассо, первая женщина-раввин. Билеты на мероприятие, которое состоится 29 ноября в отеле Marriot Downtown в Индианаполисе, штат Индиана, стоят 5000 долларов за столик, при этом любые фотографии или записи в этот вечер запрещены.

Неизвестно, сколько Меган заплатят за появление, однако ранее эксперты по связям с общественностью прогнозировали, что она может заработать до миллиона фунтов за выступление.

Напомним, недавно Меган Маркл заметили на шопинге в Монтесито. Она выглядела расслабленной и веселой.