Меган Маркл примерила самые трендовые штаны осени 2022 (фото)
Герцогиня записала новый эпизод своего подкаста "Архетипы".
Меган Маркл примерила стильный осенний образ с трендовыми брюками 2022. Об этом пишет NBC News.
Герцогиня Сассекская записала новый эпизод своего подкаста "Архетипы" с комедианткой Зиве Фумудо. Для рабочего момента супруга принца Гарри выбрала монохромный стильный образ, который довольно легко повторить практически любой девушке.
Мама двоих примерила уютный свитер и трендовые кожаные брюки. В качестве аксессуаров к аутфиту бывшая американская актриса добавила лаконичные серьги с бриллиантами и часы.
Волосы невестка нового короля Великобритании Карла ІІІ собрала в хвост и сделала ставку на легкий нюдовый макияж.
Сейчас изделия из кожи пользуются особой популярностью у всех модниц мира. Кожаные тренчи, брюки, сумочки. Без этих элементов не обходится гардероб девушки, которая следует трендам осени 2022. Обычно в одежде и аксессуарах используется эко-кожа, ведь тренд на сохранение экологии также никуда не делся.
Подкаст Меган Маркл "Архетипы" стал довольно популярен во многих странах. В частности, США, Канаде, Великобритании и т.д.
Напомним, Меган Маркл призналась, в чем ее особенность.
Также Фокус писал об особенностях свиданий Меган Маркл и принца Гарри в ресторанах.