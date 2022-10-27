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Стиль жизни

Меган Маркл примерила самые трендовые штаны осени 2022 (фото)

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Фото: Getty Images | Меган Маркл

Герцогиня записала новый эпизод своего подкаста "Архетипы".

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Меган Маркл примерила стильный осенний образ с трендовыми брюками 2022. Об этом пишет NBC News.

Герцогиня Сассекская записала новый эпизод своего подкаста "Архетипы" с комедианткой Зиве Фумудо. Для рабочего момента супруга принца Гарри выбрала монохромный стильный образ, который довольно легко повторить практически любой девушке.

Мама двоих примерила уютный свитер и трендовые кожаные брюки. В качестве аксессуаров к аутфиту бывшая американская актриса добавила лаконичные серьги с бриллиантами и часы.

Волосы невестка нового короля Великобритании Карла ІІІ собрала в хвост и сделала ставку на легкий нюдовый макияж.

Меган Маркл

Сейчас изделия из кожи пользуются особой популярностью у всех модниц мира. Кожаные тренчи, брюки, сумочки. Без этих элементов не обходится гардероб девушки, которая следует трендам осени 2022. Обычно в одежде и аксессуарах используется эко-кожа, ведь тренд на сохранение экологии также никуда не делся.

Меган Маркл и Зиве Фумудо

Подкаст Меган Маркл "Архетипы" стал довольно популярен во многих странах. В частности, США, Канаде, Великобритании и т.д.

Напомним, Меган Маркл призналась, в чем ее особенность.

Также Фокус писал об особенностях свиданий Меган Маркл и принца Гарри в ресторанах.