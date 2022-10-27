Меган Маркл приміряла найбільш трендові штани осені 2022 (фото)

Герцогиня записала новий епізод свого подкасту "Архетипи".

Related video

Меган Маркл приміряла стильний осінній образ з трендовими штанами 2022. Про це пише NBC News.

Герцогиня Сассекська записала новий епізод свого подкасту "Архетипи" з комедіанткою Зіве Фумудо. Для робочого моменту дружина принца Гаррі обрала монохромний стильний образ, який доволі легко повторити практично будь-якій дівчині. Мама двох приміряла затишний светр та трендові шкіряні штани. Як аксесуари до аутфіту колишня американська акторка додала лаконічні сережки з діамантами та годинник.

Волосся невістка нового короля Великобританії зібрала у хвіст та зробила ставку на легкий нюдовий макіяж.

[ + – ] Меган Маркл

Наразі вироби зі шкіри користуються особливою популярність у всіх модних світу. Шкіряні тренчі, штани, сумочки. Без цих елементів не обходиться гардероб дівчини, котра наслідує тренди осені 2022. Зазвичай в одязі та аксесуарах використовується екошкіра, адже тренд на збереження екології також нікуди не подівся.

[ + – ] Меган Маркл та Зіве Фумудо

Подкаст Меган Маркл "Архетипи" став доволі популярним у багатьох країнах. Зокрема США, Канаді, Великобританії тощо.

Нагадаємо, Меган Маркл зізналася, у чому її особливість.

Також Фокус писав про особливості побачень Меган Маркл та принца Гаррі в ресторанах.