Меган Маркл розповіла, у чому обмежувала себе під час життя у Великобританії

Лише після повернення до США у 2020 герцогиня повернула свою звичку.

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Меган Маркл розповіла про звичку, яка до неї повернулася після переїзду до США. Про це пише Hello Magazine.

Дружина спадкоємця британського престолі у своєму новому подкасті "Архетипи" з комедіанткою Зіве Фумудо розповіла, як змінилося її життя після повернення на батьківщину. Герцогиня Сассекська зізналася, що у Великобританії зовсім не пила кави, хоча у США робила це практично щодня.

На запитання своєї співрозмовниці, чи пила Меган чай, за давньою традицію британців, вона відповіла запереченням.

"Ні, ні. Я навіть не думала про це", — зазначила мама двох.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Variety

Зокрема колишня американська акторка постійно пила каву на знімальних майданчиках. Проте живучи у Лондоні, дружина принца Гаррі зовсім забула про свою звичку. Лише після повернення на батьківщину у 2020 Меган знову почала активно вживати улюблений напій.

"Думаю, тому що життя почало повертатися до звичного формату, і коли приходять гості… або у вас зустрічі… Це ритуал", — зізналася Меган Маркл.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Variety

Американська зірка екранів та син британського короля Карла ІІІ одружилися у 2018. Уже через рік в пари народився син Арчі. А на початку 2020 герцоги Сассекські склали королівські обов'язки та переїхали до США.

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