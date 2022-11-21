Эндрю, Гарри и Меган могут лишить титулов: королю Карлу III предоставят такую возможность

Новый законопроект позволит монарху лишить королевских титулов его младшего сына принца Гарри, его жену Меган Маркл, а также брата принца Эндрю, герцога Йоркского.

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Этот законопроект, представленный депутатом от лейбористской партии Рейчел Маскелл, членом парламента от Йорка, даст право Карлу III лишить королевскую семью титулов по своему усмотрению или по официальной рекомендации правительства. Новость появилась после того, как монарх потребовал внести поправку в Закон о регентстве, чтобы назначить принцессу Анну и принца Эдварда государственными советниками. Об этом пишет Еxpress.

Несмотря на то, что уже несколько лет принц Гарри и принц Эндрю не являются работающими членами королевской семьи и не исполняют королевские обязанности, они по-прежнему остаются государственными советниками.

Известно, что Рэйчел Маскелл представила законопроект об отмене титулов, который должен быть представлен во втором чтении в Палате общин 9 декабря 2022 года.

"В феврале жители дали мне понять, что хотят, чтобы принц Эндрю был лишен титула герцога Йоркского после разоблачения его интимной связи с несовершеннолетней. Я выслушала город и попыталась изучить способы сделать это решение возможным, однако без нового законодательства этого сделать нельзя", — говорит депутат. И добавляет: "Даже королева, когда она лишила его всех других титулов, не смогла лишить его герцогства. Таким образом, этот закон позволит либо монарху, либо парламентскому комитету лишить титулов опальных владельцев этих титулов".

Напомним, королевский эксперт Том Бавер отмечает, что причиной резкого решения монарха лишить титулов Гарри и Меган стали новые скандальные мемуары герцога Сассекского о королевской семье Великобритании.