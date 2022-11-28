Експерти розповіли, чи зустрінеться принц Вільям із братом під час візиту до США

Оточення принца Уельського побоюється, що зустріч із герцогами Сассекськими може бути "затьмарена".

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Принц і принцеса Уельські цього тижня відвідають Бостон у США. Пара проведе кілька заходів у місті, а також візьме участь у церемонії нагородження премією Earthshot 2 грудня. Під час своєї триденної поїздки герцог Кембриджський і Корнуольський не планує зустрічатися з братом, принцом Гаррі, який у ці дні разом із дружиною Меган Маркл буде на східному узбережжі США, повідомляє Daily Mail.

І сам майбутній король, і його оточення з побоюванням ставляться навіть до перспективи подібної зустрічі, очікуючи, що вона може бути "затьмарена" гучними атаками герцога та герцогині Сассекських на високопоставлених членів британської королівської родини.

Ця подорож дуже важлива для Вільяма та Кейт. Вона стане першим закордонним візитом пари після смерті королеви Єлизавети II, і вони, напевно, спробують "відновити баланс" після шкоди, яку Гаррі та Меган завдали своїми нападками на королівську родину в американських ЗМІ. У зв'язку з появою чуток про майбутні "документальні серіали" Гаррі та Меган на Netflix, джерела наполягали на тому, що принц і принцеса Уельські "не будуть відволікатися на інші речі".

Принц Гаррі з дружиною в ці ж дні будуть у Нью-Йорку, всього за 200 миль від Бостона, де їм вручать нагороду "Пульс надії", організовану іншою гілкою сім'ї Кеннеді, дочкою Роберта Ф. Кеннеді, Керрі. Остання заявила, що ця премія частково визнає позицію Сассексів у боротьбі проти узаконеного расизму в королівській родині — звинувачення, які були категорично відкинуті королівською сім'єю. Навіть сама Єлизавета ІІ заперечувала це.

Нагадаємо, під час інтерв'ю Опрі Вінфрі в березні 2021 року Меган Маркл звинуватила членів королівської родини в байдужості та расизмі. Король Карл III тоді відреагував на звинувачення.