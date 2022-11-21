Принц Вільям та Кейт Міддлтон летять у США: названо дату

Останній раз у США принц Вільям та Кейт Міддлтон були у 2014 році.

Related video

Принц та принцеса Уельські з 30 листопада по 2 грудня перебуватимуть із візитом у Бостоні (США), причому ця поїздка буде першою з 2014 року. Пара проведе кілька заходів у місті, а також візьме участь у церемонії нагородження премією Earthshot, повідомляє Daily Mail. Ця премія — дітище Вільяма. Вона є глобальною екологічною нагородою та присуджується п'яти переможцям щороку.

Кейт і Вільям планують помандрувати Бостоном, знайомлячись з історією міста та амбітними спробами боротися з наслідками зміни клімату. Герцогиня Кембриджська та Корнуольська відвідає Центр розвитку дитини при Гарвардському університеті, який співпрацює з її власним Центром раннього дитинства.

Зараз ЗМІ не мають інформації про те, чи планує спадкоємець престолу і його дружина зустрітися з принцом Гаррі і Меган Маркл. Як відомо, стосунки між братами так і не налагодилися, попри спільну появу на похороні.

Щобільше, незабаром виходить перша книга мемуарів принца Гаррі, якої побоюються в Букінгемському палаці, оскільки побоюються, що вона може завдати удару по королівській родині.

Нагадаємо, король Карл III має намір позбавити титулів свого сина принца Гаррі та його дружину Меган Маркл. Причиною різкого рішення монарха стали згадані вище мемуари герцога Сассекського про королівську сім'ю Великобританії. І якщо у випущеній книзі буде хоч якась інформація, яка завдасть шкоди репутації монархії, король Карл III позбавить сина та його дружину титулів герцога та герцогині Сассекських, які вони отримали після весілля у травні 2018 року.