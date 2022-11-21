Принц Уильям и Кейт Миддлтон летят в США: названа дата

Последний раз в США принц Уильям и Кейт Миддлтон были в 2014 году.

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Принц и принцесса Уэльские с 30 ноября по 2 декабря будут находиться с визитом в Бостоне (США), причем эта поездка будет первой с 2014 года. Пара проведет несколько мероприятий в городе, а также примет участие в церемонии награждения премией Earthshot, сообщает Daily Mail. Эта премия – детище Уильяма. Она является глобальной экологической наградой и присуждается пяти победителям каждый год.

Кейт и Уильям планируют попутешествовать по Бостону, знакомясь с историей города и амбициозными попытками бороться с последствиями изменения климата. Герцогиня Кембриджская и Корнуольская посетит Центр развития ребенка при Гарвардском университете, который сотрудничает с ее собственным Центром раннего детства.

На данный момент СМИ не располагают информацией о том, планирует ли наследник престола и его жена встретиться с принцем Гарри и Меган Маркл. Как известно, отношения между братьями так и не наладились, несмотря на совместное появление на похоронах.

Более того, скоро выходит первая книга мемуаров принца Гарри, которой опасаются в Букингемском дворце, поскольку побаиваются, что она может нанести удар по королевской семье.

Напомним, король Карл III намерен лишить титулов своего сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Причиной резкого решения монарха сталиуже упомянутые выше мемуары герцога Сассекского о королевской семье Великобритании. И если в выпущенной книге будет хоть какая-то информация, которая нанесет вред репутации монархии, король Карл III лишит сына и его жену титулов герцога и герцогини Сассекских, которые они получили после свадьбы в мае 2018 года.