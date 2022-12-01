Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в роскошном платье от Burberry

Жена будущего короля Великобритании для поездки выбрала вещи британских дизайнеров.

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Принцесса Уэльская Кэтрин, которая вместе с мужем, принцем Уильямом, сейчас находится в Бостоне, привлекает внимание всего мира своими выходами, поскольку всем интересно, чем удивит публику британская икона стиля. И кейт Миддлтон оправдывает ожидания публики. Так, на презентации премии Earthshot в мэрии Бостона Ее Королевское Высочество появилась в наряде от британских дизайнеров.

Кейт подчеркнула экологичность премии, надев зеленый ансамбль, состоящий из темно-зеленого приталенного пальто от Alexander McQueen и зеленого клетчатого платья средней длины Burberry с длинными рукавами и складками на талии. Образ она дополнила парой подходящих туфель на каблуке за 430 долларов от Emmy London и темно-зеленой сумкой Mulberry за 1035 долларов.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон в мэрии Бостона Фото: Getty

Из украшений на Кэтрин были жемчужные серьги за 85 долларов от британского ювелирного бренда Shyla London, который, как и следовало ожидать, "гордится своей этической мотивацией" и стремится бороться с загрязнением окружающей среды и изменением климата, вызванными быстрой модой".

На презентации Earthshot Кейт присоединилась к своему мужу на сцене мэрии, чтобы официально начать мероприятие этого года, нажав кнопку, которая осветила 16 достопримечательностей Бостона зеленым светом.

Ее появление в мэрии произошло чуть более чем через час после того, как принц и принцесса Уэльские приземлились в США, вылетев коммерческим рейсом British Airways из Лондона в международный аэропорт Логан. По трапу Кейт спустилась в элегантном темно-синем костюме от Alexander McQueen и водолазке в тон, добавив к ансамблю серьги покойной принцессы Дианы.

Напомним, принц и принцесса Уэльские уже посетили баскетбольный матч в Бостоне.