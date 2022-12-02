Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в дивовижному костюмі від Alexander McQueen

Принцеса Уельська продовжує популяризувати британських дизайнерів на міжнародному рівні.

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40-річна принцеса Уельська Кетрін, яка зараз разом із чоловіком, принцом Вільямом, перебуває з візитом у Бостоні, знову порадувала шанувальників стильним виходом.

Подружжя відвідало технологічний центр Greentown, який ось уже понад десять років виховує першопрохідців у галузі клімату. Greentown вважається найбільшим стартап-інкубатором кліматичних технологій у Північній Америці, який підтримав понад 500 компаній з моменту заснування у 2011 році, які створили понад 9000 робочих місць та залучили фінансування на суму понад 4 мільярди доларів.

Кейт Міддлтон виглядала бездоганно в ідеально скроєному штанному костюмі від свого улюбленого британського дизайнера Alexander McQueen кольору сливи, підібравши під нього світло-рожеву блузу з бантом від цього ж бренду. Образ вона доповнила відповідними замшевими туфлями за 560 фунтів стерлінгів від Gianvito Rossi та сумкою того ж кольору.

Кейт любить сумки з верхньою ручкою, але її рідко можна побачити з Chanel, тому ця модель із стьобаної телячої шкіри з колекції Осінь/Зима 2016 стала довгоочікуваним сюрпризом.

Сумка — не єдина річ Chanel у її гастрольному гардеробі. Раніше Кейт прийшла на баскетбольний матч у синьому вінтажному твідовому жакеті від французького модного дому.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон дуже любить костюми від згаданого бренду, вибираючи однотонні ансамблі, що відрізняються ідеальним кроєм. Вона має кілька однакових костюмів у різних кольорах. В одному з них вона спускалася трапом літака в міжнародному аеропорту Бостона.