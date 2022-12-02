Кейт Миддлтон появилась на публике в умопомрачительном костюме от Alexander McQueen

Принцесса Уэльская продолжает популяризировать британских дизайнеров на международном уровне.

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40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин, которая сейчас вместе с мужем, принцем Уильямом, находится с визитом в Бостоне, снова порадовала поклонников стильным выходом.

Cупруги посетили технологический центр Greentown, который вот уже более десяти лет воспитывает первопроходцев в области климата. Greentown считается крупнейшим стартап-инкубатором климатических технологий в Северной Америке, поддержавшим более 500 компаний с момента основания в 2011 году, которые создали более 9000 рабочих мест и привлекли финансирование на сумму более 4 миллиардов долларов.

Кейт Миддлтон выглядела безупречно в идеально скроенном брючном костюме от своего любимого британского дизайнера Alexander McQueen цвета сливы, подобрав под него светло-розовую блузу с бантом от этого же бренда. Образ она дополнила соответствующими замшевыми туфлями за 560 фунтов стерлингов от Gianvito Rossi и сумкой того же цвета.

Кейт любит сумки с верхней ручкой, но ее редко можно увидеть с Chanel, поэтому эта модель из стеганой телячьей кожи из коллекции Осень/Зима 2016 стала долгожданным сюрпризом.

Сумка – не единственная вещь Chanel в ее гастрольном гардеробе. Ранее Кейт пришла на баскетбольный матч в синем винтажном твидовом жакете от французского модного дома.

Напомним, Кейт Миддлтон очень любит костюмы от упомянутого бренда, выбирая однотонные ансамбли, которые отличает идеальный крой. У нее есть несколько одинаковых костюмов в разных цветах. В одном из них она спускалась по трапу самолета в международном аэропорту Бостона.