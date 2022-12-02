Кейт Міддлтон у приголомшливій сукні та без принца Вільяма приїхала в Гарвард

Принцеса Уельська виступила соло, поки її чоловік зустрічався з президентом Байденом перед гала-концертом Earthshot Prize.

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Під час свого триденного турне США принц Вільям і Кейт Міддлтон уперше розділилися і кожен обрав собі захід, близький за духом. Зрештою Вільям вирушив на зустріч із президентом Джо Байденом, а Кейт Міддлтон відвідала Центр розвитку дитини в Гарвардському університеті. Й обрала для візиту приголомшливу сукню, в якій раніше її не бачили. Про це пише Daily Mail.

Візит у Гарвард став першим сольним заходом Кейт Міддлтон. Увечері вона возз'єднається з чоловіком і вони разом проведуть вручення премії Earthshot Prize у MGM Music Hall, яку вже назвали Суперкубком для принца Вільяма.

[ + – ] Кейт Міддлтон для Гарварда обрала сукню з модним візерунком "гусяча лапка" Фото: Getty Images

40-річна Кейт у Гарварді провела дискусію з дослідниками про досягнення науки, які можуть бути "використані для досягнення перспективного майбутнього для кожної дитини".

Вільям у цей час відвідував Президентську бібліотеку та музей Джона Ф. Кеннеді, де пізніше провів зустріч із президентом Джо Байденом.

Кейт виглядала дуже елегантно у сукні з візерунком "гусяча лапка", яку вона доповнила блідо-блакитною сумочкою Mulberry та парою темно-синіх туфель на підборах.

Після прибуття в Гарвард принцесу запросили розписатися в офіційній гостьовій книзі університету, яку її свекор, король Карл III, підписував ще у вересні 1986 року, коли він брав участь у святкуванні 350-річчя коледжу, на якому був почесним гостем.

[ + – ] Кейт Міддлтон у Гарварді

Візит Кейт Міддлтон і принца Вільяма у США затьмарив скандал у Букінгемському палаці, коли хрещена мати Вільяма, леді Сьюзан Хассі, спровокувала расистський скандал, питаючи активістку, яка виступає проти домашнього насильства, з якої африканської країни вона прибула. Тоді як Нгозі Фулані народилася та виросла у Британії.

Також неприємностей принцу та принцесі Уельським додав опублікований трейлер фільму про принца Гаррі та Меган Маркл, у якому чітко натякається на те, що фільм буде скандальним і торкнеться королівської родини.

Але на неофіційному рівні візит Кейт і Вільяма проходить блискуче. Їх скрізь зустрічають юрби шанувальників. Так, напередодні в Бостоні одна з фанаток Кейт навіть розплакалася, побачивши свого кумира.