Кейт Миддлтон в потрясающем платье и без принца Уильяма приехала в Гарвард

Принцесса Уэльская выступила соло, пока ее супруг встречался с президентом Байденом перед гала-концертом Earthshot Prize.

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Во время своего трехдневного турне по США принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые разделились и каждый выбрал себе мероприятие, близкое по духу. В итоге Уильям отправился на встречу с президентом Джо Байденом, а Кейт Миддлтон посетила Центр развития ребенка в Гарвардском университете. И выбрала для визита потрясающее платье в котором ранее ее не видели. Об этом пишет Daily Mail.

Визит в Гарвард стал первым сольным мероприятием Кейт Миддлтон. Вечером она воссоединится с супругом и они вместе проведут вручение премии Earthshot Prize в MGM Music Hall, которую уже назвали "Суперкубком" для принца Уильяма.

[ + – ] Кейт Миддлтон для Гарварда выбрала платье с модным узором "гусиная лапка" Фото: Getty Images

40-летняя Кейт в Гарварде провела дискуссию с исследователями о достижениях науки, которые могут быть "использованы для достижения многообещающего будущего для каждого ребенка".

Уильям в это время посещал Президентскую библиотеку и музей Джона Ф. Кеннеди, где позже провел встречу с президентом Джо Байденом.

Кейт выглядела очень элегантно в платье с узором "гусиная лапка", которое она дополнила бледно-голубой сумочкой Mulberry и парой темно-синих туфель на каблуке.

По прибытии в Гарвард принцессу пригласили расписаться в официальной гостевой книге университета, которую ее свекор, король Карл III, подписывал еще в сентябре 1986 года, когда он принимал участие в праздновании 350-летия колледжа, на котором присутствовал в качестве почетного гостя.

[ + – ] Кейт Миддлтон в Гарварде

Визит Кейт Миддлтон и принца Уильяма в США омрачил скандал в Букингемском дворце, когда крестная мать Уильяма, леди Сьюзан Хасси, спровоцировала расистский скандал, спрашивая активистку, выступающую против домашнего насилия, из какой африканской страны она прибыла. Тогда как Нгози Фулани родилась и выросла в Британии.

Также неприятностей принцу и принцессе Уэльским добавил опубликованный трейлер фильма о принце Гарри и Меган Маркл, в котором явно намекается на то, что фильм будет скандальным и затронет королевскую семью.

Но на неофициальном уровне визит Кейт и Уильяма проходит блестяще. Их везде встречают толпы поклонников. Так, накануне в Бостоне одна из фанаток Кейт даже прослезилась, увидев своего кумира.