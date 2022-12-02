Кейт Миддлтон до слез растрогала поклонницу в США

Принцесса Уэльская и принц Уильям продолжают свой тур по США, где их встречают толпы фанатов.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в США в рамках своего тура. И в Бостоне, и в Массачусетсе их встретили невероятно тепло. Об этом пишет Daily Mail.

Первые дни тура были наполнены событиями и Кейт уже успела несколько раз сменить наряды. Принц и принцесса Уэльские успели посетить баскетбольный матч и Roca, некоммерческую организацию, работающую с молодыми людьми, оказавшимися в центре городского насилия.

После визита штаб-квартиру организации Кейт и Уильям встретились с поклонниками, которые ждали их снаружи. И оказалось, что популярность принца и принцессы Уэльских в США также высока, как и у них на родине.

Они делали селфи, приветствовали их криками, а одна молодая женщина даже расплакалась, когда Кейт к ней подошла. "Вы были так прекрасны, спасибо вам за все", — сказала женщина, держа Кейт за руку.

[ + – ] Поклонница расплакалась, увидев Кейт Миддлтон Фото: Скриншот [ + – ] Поклонница расплакалась, увидев Кейт Миддлтон Фото: Скриншот

Еще одна поклонница Кейт и Уильяма, 20-летняя Эшли Ланган, держала табличку с надписью "Добро пожаловать в Бостон, Ваше Высочество" и была вне себя от радости, когда пара пообщалась с нею.

"Это действительно сбывшаяся мечта. Если бы я сказала себе 10 лет назад, что это произойдет, я бы не поверила. Они мне нравятся как пара и я восхищаюсь работой, которую они делают", — сказала Эшли.

А возле Greentown Labs, компании, занимающейся разработкой климатических инноваций, Кейт Миддлтон и принца Уильяма встретил восьмилетний Генри, который нарядился, как член Королевской гвардии: в красный мундир и меховую шапку.

[ + – ] Кейт Миддлтон с юным поклонником Фото: Getty Images

Генри вручил гостье букет красных роз и поинтересовался у нее, почему старший сын пары, принц Джордж, не приехал вместе с ними в США.

Кейт ответила, что Джорджу пришлось остаться дома, чтобы не пропускать школу.

[ + – ] Встреча с поклонниками в США

"Это было круто. Встретиться с принцем и принцессой – настоящее безумие. Я нервничал, когда собирался к ним подойти. Теперь я хочу всем своим друзьям рассказать, что я знаменитость!", — поделился Генри своими эмоциями от встречи. И уточнил, что костюм гвардейца он купил не к приезду принца Уильяма с женой, а гораздо раньше, после того, как съездил с родителями в Лондон и увидел смену караула.

Напомним, визит Кейт Миддлтон и принца Уильяма в США проходит на фоне расистского скандала в Букингемском дворце, в центре которого оказалась крестная мать Уильяма, леди Сьюзан Хасси.

И младший брат Уильяма, принц Гарри, выпустил трейлер фильма про себя, Меган Маркл и их уход из королевской семьи. В трейлере были показаны архивные фото, намекающие на "взрывное", а может и скандальное содержание, но Кейт и Уильяму удалось сохранить самообладание.

Ранее ходили слухи, что они могут встретиться с Гарри и Меган во время визита в США, но, скорей всего, это не произойдет.