Кейт Міддлтон до сліз зворушила шанувальницю в США

Принцеса Уельська та принц Вільям продовжують свій тур по США, де їх зустрічають натовпи фанатів.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям прибули в США в межах свого туру. І в Бостоні, і в Массачусетсі їх зустріли неймовірно тепло. Про це пише Daily Mail.

Перші дні туру були сповнені подій, і Кейт уже встигла кілька разів змінити вбрання. Принц і принцеса Уельські встигли відвідати баскетбольний матч і Roca, некомерційну організацію, що працює з молодими людьми, які опинилися в центрі міського насильства.

Після візиту в штаб-квартиру організації Кейт і Вільям зустрілися з шанувальниками, які чекали на них зовні. І виявилося, що популярність принца та принцеси Уельських у США така висока, як і в них на батьківщині.

Вони робили селфі, їх вітали криками, а одна молода жінка навіть розплакалася, коли Кейт підійшла до неї. "Ви були такі прекрасні, дякую вам за все", — сказала жінка, тримаючи Кейт за руку.

[ + – ] Шанувальниця розплакалася, побачивши Кейт Міддлтон Фото: Скриншот [ + – ] Шанувальниця розплакалася, побачивши Кейт Міддлтон Фото: Скриншот

Ще одна шанувальниця Кейт і Вільяма, 20-річна Ешлі Ланган, тримала табличку з написом "Ласкаво просимо в Бостон, Ваша Високосте" й була в нестямі від радості, коли пара поспілкувалася з нею.

"Це справді здійснена мрія. Якби я сказала собі 10 років тому, що це станеться, я б не повірила. Вони мені подобаються як пара і я захоплююся роботою, яку вони роблять", — сказала Ешлі.

А біля Greentown Labs, компанії, що займається розробкою кліматичних інновацій, Кейт Міддлтон і принца Вільяма зустрів восьмирічний Генрі, який вбрався, як член Королівської гвардії: у червоний мундир і хутряну шапку.

[ + – ] Кейт Міддлтон із юним шанувальником Фото: Getty Images

Генрі вручив гості букет червоних троянд і поцікавився, чому старший син пари, принц Джордж, не приїхав разом із ними в США.

Кейт відповіла, що Джорджу довелося залишитися вдома, щоби не пропускати школу.

[ + – ] Зустріч із шанувальниками в США

"Це було круто. Зустрітися з принцом і принцесою — справжнє божевілля. Я нервувався, коли збирався до них підійти. Тепер я хочу всім своїм друзям розповісти, що я знаменитість!" — поділився Генрі своїми емоціями від зустрічі. І уточнив, що костюм гвардійця він купив не до приїзду принца Вільяма з дружиною, а набагато раніше, після того, як з'їздив із батьками в Лондон і побачив зміну варти.

Нагадаємо, візит Кейт Міддлтон і принца Вільяма в США відбувається на тлі расистського скандалу в Букінгемському палаці, у центрі якого опинилася хрещена мати Вільяма, леді Сьюзан Гассі.

І молодший брат Вільяма, принц Гаррі, випустив трейлер фільму про себе, Меган Маркл і їхній вихід із королівської родини. У трейлері були показані архівні фото, що натякають на "вибуховий", а може, й скандальний зміст, але Кейт і Вільяму вдалося зберегти самовладання.

Раніше ходили чутки, що вони можуть зустрітися з Гаррі та Меган під час візиту в США, але, швидше за все, це не відбудеться.