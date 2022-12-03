Орендована сукня та кольє принцеси Діани. Кейт Міддлтон вразила публіку новим образом

Оренда сукні обійшлася принцесі Уельській у 90 доларів, а саме вбрання коштує 525 доларів.

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У Бостоні в MGM Music Hall відбулася церемонія нагородження лауреатів екологічної премії Earthshot Prize, заснованої торік принцом Вільямом, і королевою вечора, безумовно, стала принцеса Уельська Кетрін, яка вкотре змогла здивувати навіть найвибагливіших модних критиків.

На заході Її Королівська Високість з'явилася в яблучно-зеленій приталеній максі-сукні Sabina в підлогу з трикотажу стрейч від Solace London за 525 доларів, взятій напрокат на платформі HURR за 90 доларів. HURR є піонером у реалізації економіки спільного споживання, завдяки якому одяг можна багаторазово переробляти та надягати повторно для різних заходів.

Вбрання ідеально сиділо на Кейт Міддлтон, підкреслювало талію, оголювало плечі і мало високий розріз.

Образ Кетрін доповнила кольє зі смарагдами, яке раніше належало її покійній свекрусі принцесі Діані. Намисто, подароване королеві Марії в 1911 році жінками Індії, пізніше Єлизавета II передарувала своїй першій невістці. Також вона одягла пару сережок від Аsprey London зі смарагдами та діамантами Halo із платини за 11 375 доларів.

Зі взуття Кейт обрала пару блискучих туфель на шпильці від Gianvito Rossi.

Волосся принцеса Уельська розпустила, завивши його у локони і зробивши косий проділ, а макіяж був з акцентом на очі.

Вибравши "екологічний" колір, дружина принца Вільяма не лише зробила заяву своїм вбранням, а й окреслила майбутнє модної індустрії. Минулого року мода на оренду пережила бум, і багато інших членів королівської родини, зокрема леді Амелія Віндзор, виступали за продуманіший підхід до одягу.

Напередодні заходу королівське подружжя повідомило, що вони впровадили безліч "зелених" заходів для церемонії нагородження, починаючи від дрескоду, що передбачав носіння "старих" нарядів, і до використання не червоної доріжки, а зеленої, яка раніше вже фігурувала на церемоніях.

Перед тим, як гості прибули на гала-концерт, їм надали екологічні поради та правила, яким потрібно дотримуватися, а також запропонували "розглянути свій одяг" для цього випадку та вибрати ансамблі, які можна використати повторно або вже куплені. У плани поїздок для гостей також були включені екологічні оновлення: весь транспорт, який використовується в Бостоні, був електричним або гібридним, а будь-які "неминучі" рейси, які були здійснені, були "записані, а вплив CO2e розрахований та збалансований".

На вході та на самому заході представлено більше трьох акрів рослин, зокрема вічнозелені та листяні дерева, вирощені в Новій Англії, "усі місцеві та вирощені на місці", за словами нової генеральної директорки Earthshot Ханни Джонс, колишньої першої директорки зі сталого розвитку Nike.

Всі квіти були вирощені на місці в радіусі 100 миль від MGM Music Hall у Бостоні. Більшість з них є рослинами з кореневою грудкою, загорненими в мішковину, щоб залишатися якомога зеленішими, і після виставки їх передадуть в дар місцевій громадській організації.

Студії BBC, які організують захід та виграли BAFTA за торішнє шоу, найняли лише 10 співробітників із 150 осіб.

Премія Earthshot Prize щорічно присуджується п'ятьом переможцям за їхній внесок у захист навколишнього середовища. Вперше її присудили у 2021 році і її планується проводити щорічно до 2030 року. Кожен переможець отримує грант у розмірі 1 мільйон фунтів стерлінгів на продовження своєї екологічної роботи.

Серед тих, хто вручав нагороди, були оскароносний актор Рамі Малек, зірка фільмів "Один вдома" та "Бухта Шитта" Кетрін О'Гара, а також екоактивістка та зірка "Великої маленької брехні" Шейлін Вудлі.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон у межах візиту до США відвідала Гарвард, а також разом із чоловіком сходила на баскетбольний матч.