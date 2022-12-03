Модные критики подсчитали стоимость гардероба Кейт Миддлтон для визита в США

С учетом драгоценностей, которые Кэтрин надевала на публике, ее туалеты превысили сумму в $15 миллионов.

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Принцесса Уэльская за три дня пребывания в Бостоне в очередной раз подтвердила звание иконы стиля и за все время вояжа сменила семь нарядов. Можные обозреватели подчитали, что гардероб Кейт Миддлтон обошелся приблизительно в $50000 без учета драгоценностей из королевской сокровищницы, пишет Daily Mail.

Жена будущего короля Великобритании отдала предпочтение вещам британских брендов, в частности костюмам и пальто от Alexander McQueen, платьям от Burberry и Emilia Wickstead.

День 1

С трапа самолета в международном аэропорту Логан в Бостоне Кэтрин спустилась в темно-синем костюме от уже упомянутого Alexander McQueen за $3080 долларов. Образ дополняли водолазка в тон и замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi за $775. Из украшений она выбрала серьги с бриллиантами и сапфирами, принадлежавшие ранее принцессе Диане. Покойная принцесса Уэльская была замечена в блестящих двухъярусных серьгах в форме цветов несколько раз до своей смерти в 1997 году, в том числе, когда она присутствовала на Met Gala в Нью-Йорке в 1996 году и во время визита в Канаду в 1991 году.

Прибыв в США, уже вскоре королевская чета отправилась на презентацию Earthshot в мэрию Бостона. Для этого мероприятия Кейт надела клетчатое зеленое платье Burberry средней длины с драпировкой на талии за $1550, темно-зеленое пальто от Alexander McQueen, туфли от бренда Emmy London за $430 и дополнила ансамбль сумочкой Mulberry за $1035 и парой жемчужных серег за $85 от британского ювелирного бренда Shyla London.

В тот же день супруги побывали на баскетбольном матче на стадионе TD Garden, куда Кейт Миддлтон явилась в наряде за $5723. На ней был винтажный синий жакет Chanel с отделкой и пуговицами с тисненым логотипом CC1995 года за $4698, черные брюки и туфли на каблуке Gianvito Rossi за $775 долларов в тон.

В качестве аксессуаров она выбрала золотые серьги от Shyla London за $92 и позолоченное ожерелье-цепочку Laura Lombardi $158.

День 2

В четверг, 1 декабря, принц и принцесса Уэльские встретилась с генеральным директором Greentown Labs и президентом Северо-восточного совета по чистой энергии, и Кейт выбрала образ за $11260. Она надела темно-бордовые брюки с высокой талией, которые стоили $927 долларов, и соответствующий блейзер, сделанный Роланом Муре. Точная цена блейзера неизвестна, но аналогичные куртки Roland Mouret продаются за $1986.

Кэтрин дополнила образ парой замшевых туфель Gianvito Rossi за $675, серьгами-кольцами Daniella Draper за $3008 и экстравагантной сумкой Chanel, которая больше не продается, но изначально оценивалась в $4664.

Позже в тот же день Ее Королевское Высочество переоделась в другой стильный ансамбль, когда они с Уильямом отправились в парк Пирс в Бостоне, чтобы посмотреть на повышение уровня моря. Этот наряд стоил $11348 долларов.

Она была одета в ярко-оранжевую водолазку от Габриэлы Херст за $790 и соответствующую юбку за $1590, а также длинное коричневое бушлатное пальто от Alexander McQueen. В то время как пальто, похоже, сделано на заказ, похожее от бренда продается онлайн за $5960.

Ансамбль завершали пара коричневых сапог на высоком каблуке, но неясно, какой бренд их сделал. Что касается ее украшений, она снова носила серьги-кольца Daniella Draper за $3008.

День 3

Кейт начала третий день своего путешествия в Бостон с посещения Центра развития ребенка Гарвардского университета в образе, стоимость которого составила $3076. Она надела сшитое на заказ синее платье с длинными рукавами и воротником от Emilia Wickstead. Оригинальное платье стоит $1201, но без рукавов, так что, похоже, его переделали специально для Кэтрин.

Герцогиня Кембриджская и Корнуолльская была в туфлях Gianvito Rossi за $775, а в руках держала синюю кожаную сумку Mulberry, которая в настоящее время перепродана в Интернете за $1100.

Апофеозом поездки стала церемония вручения премии Earthshot Prize Awards, на которой принцесса Уэльская появилась в яблочно-зеленом арендованном зеленом платье от Solace London, которое при стоимости $525 обошлось ей в $91 на платформе HURR.

К платью Кэтрин надела колье покойной принцессы Дианы, которое, как полагают, стоит около $15 миллионов.

Кейт добавила образу еще больше блеска, надев серьги Asprey с бриллиантами и изумрудами за $11375 из собственной коллекции.

Наряд будущей королевы завершали дизайнерские туфли от Gianvito Rossi за $2495.

Напомним, почему поклонница Кейт Миддлтон из США расплакалась во время встречи с ней.