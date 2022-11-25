У Кейт Миддлтон появилось новое любимое украшение

Небольшая бриллиантовая брошь в стиле ар-деко, предположительно, была подарена принцессе Уэльской на 40-летие.

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Кейт Миддлтон уже на нескольких официальных мероприятиях дала понять, что у нее появилось новое любимое украшение. Очаровательная бриллиантовая брошь в стиле ар-деко. Об этом пишет Daily Mail.

Впервые принцесса Уэльская надела брошь на мероприятия в Воскресение памяти, дополнив ею свой черный наряд и украшение в виде макового букета.

[ + – ] Кейт Миддлтон в Воскресение памяти Фото: Getty Images

А на государственном банкете в честь президента ЮАР Кейт Миддлтон украсила ею орденскую ленту, пришпилив ее к плечу.

Брошь в стиле ар-деко за 14 500 фунтов стерлингов была сделана ювелирным домом Bentley & Skinner.

Считается, что Кейт получила брошь в подарок на свое 40-летие.

Украшение до сих пор представлено на сайте ювелирного дома, но там значится, что оно "продано". Неясно, кто преподнес его в подарок принцессе. Это мог быть и принц Уильям, и любой из королевской семьи, или же ее родители.

Напомним, на государственном банкете, первом, где Кейт Миддлтон появилась в статусе принцессы Уэльской, она блистала в роскошном белом платье с кейпом от ее любимого дизайнера Дженни Пэкхем.

[ + – ] Кейт Миддлтон на государственном банкете в честь президента ЮАР Фото: Getty

Наряд она дополнила своей любимой жемчужно-бриллиантовой Кембриджской тиарой, которую также называют "Любовные узелки", серьгами "Хорсшоу", которые принадлежали принцессе Диане, жемчужным браслетом, который принадлежал покойной королеве и Орденом королевской семьи с портретом Елизаветы. Королева-консорт Камилла и Софи Уэссекская также носили Орден королевской семьи.

Ожидается, что со временем король Чарльз издаст свой собственный Орден королевской семьи, хотя в настоящее время нет информации о том, когда это должно произойти.

В руках она держала клатч Alexander McQueen, а сшитое на заказ платье дополнила туфлями-лодочками Gianvito Rossi.