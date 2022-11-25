У Кейт Міддлтон з'явилася нова улюблена прикраса

Невелика діамантова брошка у стилі ар-деко, ймовірно, була подарована принцесі Уельській на 40-річчя.

Related video

Кейт Міддлтон уже на кількох офіційних заходах дала зрозуміти, що в неї з'явилася нова улюблена прикраса. Чарівна діамантова брошка у стилі ар-деко. Про це пише Daily Mail.

Уперше принцеса Уельська одягла брошку на заходи у Воскресіння пам'яті, доповнивши нею своє чорне вбрання та прикрасу у вигляді макового букета.

[ + – ] Кейт Міддлтон у Воскресіння пам'яті Фото: Getty Images

А на державному банкеті на честь президента ПАР Кейт Міддлтон прикрасила нею орденську стрічку, пришпиливши її до плеча.

Брошка в стилі ар-деко за 14 500 фунтів стерлінгів була зроблена ювелірним будинком Bentley & Skinner.

Вважається, що Кейт отримала брошку в подарунок на своє 40-річчя.

Прикраса досі представлена на сайті ювелірного будинку, але там зазначається, що вона "продана". Незрозуміло, хто подарував її в подарунок принцесі. Це міг бути і принц Вільям, і будь-хто з королівської родини, або її батьки.

Нагадаємо, на державному бенкеті, першому, де Кейт Міддлтон з'явилася в статусі принцеси Уельської, вона виблискувала в розкішній білій сукні з кейпом від її улюбленого дизайнера Дженні Пекхем.

[ + – ] Кейт Міддлтон на державному банкеті на честь президента ПАР Фото: Getty

Вбрання вона доповнила своєю улюбленою перлинно-діамантовою Кембриджською тіарою, яку також називають "Любовні вузлики", сережками "Хорсшоу", які належали принцесі Діані, перловим браслетом, який належав покійній королеві й Орденом королівської родини з портретом. Королева-консорт Камілла та Софі Уессекська також носили Орден королівської родини.

Очікується, що згодом король Чарльз видасть свій власний Орден королівської сім'ї, хоча наразі немає інформації про те, коли це має статися.

У руках вона тримала клатч Alexander McQueen, а пошиту на замовлення сукню доповнила туфлями-човниками Gianvito Rossi.