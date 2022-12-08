Кейт Міддлтон одягла дуже особливі коштовності з королівської колекції на офіційний прийом

І зокрема 100-річну тіару "Квітка лотоса", яку матері королеви Єлизавети II подарував її чоловік.

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Після свого триденного туру США Кейт Міддлтон і принц Вільям повернулися до Великої Британії і буквально вирушили "з корабля на бал". Принц і принцеса Уельські з'явилися на прийомі для членів дипломатичного корпусу в Букінгемському палаці. І Кейт виблискувала в історичних прикрасах британської корони. Про це пише Tatler.

Востаннє прийом для членів дипломатичного корпусу проводився ще у грудні 2019 року, його приймала королева Єлизавета ІІ. Отже, прийом став особливою подією для короля Карла.

На ньому Кейт Міддлтон з'явилася в розкішній сукні від свого улюбленого бренду Jenny Packham: червоній, закритій і прикрашеній вишивкою.

[ + – ] Кейт Міддлтон у знаменитій тіарі "Квітка лотоса" Фото: Getty Images

Також Кейт обрала кілька разючих прикрас із королівської скарбниці.

Особливу увагу привертала знаменита історична тіара "Квітка лотоса", яку Кейт востаннє одягала у 2015 році.

Цю вишукану прикрасу майбутній король Георг IV подарував своїй нареченій, Єлизаветі Боуз-Лайон, у 1923 році. Спочатку це було намисто з діамантів і перлів у грецькому стилі. Але майбутній королеві-матері воно, мабуть, не надто сподобалося, бо вона віддала його ювелірам, які переробили кольє на тіару у стилі ар-деко. Це зайняло у ювелірів Garrard зайняло пів року.

[ + – ] Так тіара виглядала спочатку Фото: Instagram British Royal Jewels [ + – ] Єлизавета Боуз-Лайон у тіарі "Квітка лотоса" Фото: Instagram British Royal Jewels

Й оновлена прикраса, яка отримала назву "Квітка лотоса", або "Папірусна тіара" через її оригінальний дизайн, так сподобалася Єлизаветі Боуз-Лайон, що вона навіть позувала в ньому для офіційних портретів. Тільки носила вона тіару за модою того часу – насунувши на чоло. У 1937 році вона позичила тіару своїй сестрі леді Мері Ельфінстон на коронацію.

Пізніше тіару подарували принцесі Маргарет, яка часто з'являлася в ній на офіційних прийомах.

Вона навіть позичила улюблену тіару нареченій свого сина, 2-го графа Сноудона. Серена Алейна Стенхоуп, дочка графа Харрінгтона, була у знаменитій тіарі на весіллі в 1993 році.

Сама Кейт одягала "Квітку лотоса" у 2013 році на вечір у Букінгемському палаці, а потім на державному банкеті на честь президента Китаю Сі Цзіньпіна у 2015 році.

Образ вона доповнила парою діамантових сережок, які колись одягала королева Єлизавета. І брошкою в стилі ар-деко, яку, як вважається, подарували їй на 40-річчя.

[ + – ] Кейт Міддлтон у знаменитій тіарі "Квітка лотоса"

Ще одна емалева брошка прикрашала орденську стрічку. Це королівський сімейний орден. На ньому, в золотій рамці, оточеній діамантами, зображена молода Єлизавета II у вечірній сукні. Королева присуджувала цей орден на знак особистої поваги жінкам-членам королівської сім'ї.

Усього його встигли отримати 15 жінок, враховуючи королеву-матір, принцесу Маргарет і принцесу Діану. Дві з них не належали до королівської родини: герцогиня Графтон і герцогиня Девонширська. Нині королівські експерти припускають, що король Карл III створить власний орден.

Нагадаємо, брошка в стилі арт-деко за 14 500 фунтів стерлінгів – це нова прикраса, яку Кейт Міддлтон одягає дуже часто, поєднуючи із фамільними прикрасами королівської родини. Експерти вважають, що це був подарунок від принца Вільяма чи її батьків на день народження.