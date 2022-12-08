Кейт Міддлтон одягла дуже особливі коштовності з королівської колекції на офіційний прийом
І зокрема 100-річну тіару "Квітка лотоса", яку матері королеви Єлизавети II подарував її чоловік.
Після свого триденного туру США Кейт Міддлтон і принц Вільям повернулися до Великої Британії і буквально вирушили "з корабля на бал". Принц і принцеса Уельські з'явилися на прийомі для членів дипломатичного корпусу в Букінгемському палаці. І Кейт виблискувала в історичних прикрасах британської корони. Про це пише Tatler.
Востаннє прийом для членів дипломатичного корпусу проводився ще у грудні 2019 року, його приймала королева Єлизавета ІІ. Отже, прийом став особливою подією для короля Карла.
На ньому Кейт Міддлтон з'явилася в розкішній сукні від свого улюбленого бренду Jenny Packham: червоній, закритій і прикрашеній вишивкою.
Також Кейт обрала кілька разючих прикрас із королівської скарбниці.
Особливу увагу привертала знаменита історична тіара "Квітка лотоса", яку Кейт востаннє одягала у 2015 році.
Цю вишукану прикрасу майбутній король Георг IV подарував своїй нареченій, Єлизаветі Боуз-Лайон, у 1923 році. Спочатку це було намисто з діамантів і перлів у грецькому стилі. Але майбутній королеві-матері воно, мабуть, не надто сподобалося, бо вона віддала його ювелірам, які переробили кольє на тіару у стилі ар-деко. Це зайняло у ювелірів Garrard зайняло пів року.
Й оновлена прикраса, яка отримала назву "Квітка лотоса", або "Папірусна тіара" через її оригінальний дизайн, так сподобалася Єлизаветі Боуз-Лайон, що вона навіть позувала в ньому для офіційних портретів. Тільки носила вона тіару за модою того часу – насунувши на чоло. У 1937 році вона позичила тіару своїй сестрі леді Мері Ельфінстон на коронацію.
Пізніше тіару подарували принцесі Маргарет, яка часто з'являлася в ній на офіційних прийомах.
Вона навіть позичила улюблену тіару нареченій свого сина, 2-го графа Сноудона. Серена Алейна Стенхоуп, дочка графа Харрінгтона, була у знаменитій тіарі на весіллі в 1993 році.
Сама Кейт одягала "Квітку лотоса" у 2013 році на вечір у Букінгемському палаці, а потім на державному банкеті на честь президента Китаю Сі Цзіньпіна у 2015 році.
Образ вона доповнила парою діамантових сережок, які колись одягала королева Єлизавета. І брошкою в стилі ар-деко, яку, як вважається, подарували їй на 40-річчя.
Ще одна емалева брошка прикрашала орденську стрічку. Це королівський сімейний орден. На ньому, в золотій рамці, оточеній діамантами, зображена молода Єлизавета II у вечірній сукні. Королева присуджувала цей орден на знак особистої поваги жінкам-членам королівської сім'ї.
Усього його встигли отримати 15 жінок, враховуючи королеву-матір, принцесу Маргарет і принцесу Діану. Дві з них не належали до королівської родини: герцогиня Графтон і герцогиня Девонширська. Нині королівські експерти припускають, що король Карл III створить власний орден.
Нагадаємо, брошка в стилі арт-деко за 14 500 фунтів стерлінгів – це нова прикраса, яку Кейт Міддлтон одягає дуже часто, поєднуючи із фамільними прикрасами королівської родини. Експерти вважають, що це був подарунок від принца Вільяма чи її батьків на день народження.