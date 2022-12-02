Тепло в тренді. Топ 5 найзатишніших светрів для зими 2022-23

Коли в повітрі пахне морозом, найприродніше бажання — негайно укутатися в теплий об'ємний светр.

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Із настанням зими ми офіційно вступили в сезон светрів. Саме зараз ідеальний час для того, щоб дістати з полиць надм'які кашемірові пуловери, в'язані кардигани та довгі сукні-светри.

І саме час придбати кілька модних светрів, які в трендах 2022 року. Головне, щоб вони були теплими та зігрівали вас під час довгих прогулянок під час морозу та снігопаду.

До того ж стильний светр — це чудова нагода зробити кілька красивих знімків для соцмереж. Нехай зараз неспокійно, але це не причина, щоб забувати про себе та свій потяг до комфорту й краси.

Фокус зібрав топ 5 наймодніших светрів, які потрапили в тренди зими 2022 року.

Аранський светр

Так він названий на честь островів біля узбережжя Ірландії, а в нас відомий під назвою "светр великої в'язки", "светр із візерунками" або "светр із кісками". Саме в таких однотонних светрах моряки Голвея безстрашно виходили в північні моря. Об'єднує аранські светри одне — вони зазвичай однотонні, світлі, адже рибалки не мали часу на фарбування вовни, і прикрашені складними рельєфними візерунками.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Saint Laurent Фото: Getty

Саме в такому светрі красувався герой Кріса Еванса у фільмі "Ножі наголо".

Такі светри мають ідеальний вигляд із джинсами, грубуватими черевиками, теплими пальтами та пуховиками. А ще вони чудово підходять для зими, бо чудово зігрівають. Головне — знайти светр собі до душі.

Сукня-светр

Тепла та затишна, сукня-светр уже давно стала хітом серед селебриті й інфлюенсерів. Адже це чудовий варіант — взяти теплий светр і збільшити його в довжину.

До того ж у трендах не тільки лаконічні сукні простої в'язки, але й вбрання складного крою, з безліччю візерунків і декору та будь-якої довжини. Сукня-светр має чудовий вигляд зі щільними колготами яскравих кольорів або з візерунками, які повторюються.

Светр фейр-айл

Светр із круговими візерунками навколо круглого коміра вперше почали в'язати на шотландському острові Фейр Айл, звідти назва. У результаті оригінальні шотландські светри коштують нечуваних грошей, а мода на подібний тренд поширилася по всьому світу.

Тепер у кожного бренду, що поважає себе, є подібні светри, кардигани та навіть піджаки. Словом, хочете бути в тренді — купіть собі светр із кольоровими візерунками.

Яскраві светри

У моду повернулися яскраві пуховики, а за ними і яскраві светри. Простого фасону, але всіх кольорів веселки. Будь-якої довжини та будь-якої в'язки, головне, щоб светри були яскравими та привертали до себе увагу.

Фото: atelier_izumrud/instagram Фото: Getty Images

А ще вони допомагають упоратися з похмурим настроєм, який іноді накочує з настанням зими. Також велика та жахлива Міранда Прістлі з "Диявол носить Prada" схвалювала яскраві светри.

Светр із декором

Ще один оригінальний тренд цього року — светри з різноманітним декором: бахромою, помпонами, зав'язками. Словом, усе, що раніше використовувалося для звичайного одягу, тепер увірвалося і в зимову моду.

Фото: Instagram/TINA KUNAKEY

Це оригінально та смішно, і цей тренд точно варто спробувати.

Нагадаємо, раніше один із головних трендів цієї зими, светр фейр-айл, продемонструвала Дженніфер Лопес. Вона поєднувала теплий светр із легкою спідницею та підхопила його поясом — тренд, який ви цілком можете спробувати й самі.