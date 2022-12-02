Тепло в тренде. Топ-5 самых уютных свитеров для зимы 2022-23

Когда в воздухе пахнет морозом, самое естественное желание, немедленно укутаться в теплый объемный свитер.

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С наступлением зимы мы официально вступили в сезон свитеров. Именно сейчас самое идеальное время для того, чтобы достать с полок сверхмягкие кашемировые пуловеры, вязаные кардиганы и длинные платья-свитера.

И самое время приобрести парочку модных свитеров, которые в трендах 2022 года. Главное, чтобы они были теплыми и согревали вас во время долгих прогулок по морозу и во время снегопада.

К тому же, стильный свитер – это отличный повод сделать несколько красивых снимков для соцсетей. Пусть сейчас неспокойно, но это не причина, чтобы забывать про себя и свою тягу к комфорту и красоте.

Фокус собрал топ-5 самых модных свитеров, которые попали в тренды зимы 2022.

Аранский свитер

Так он назван в честь островов у побережья Ирландии, а у нас известен под названием "свитер крупной вязки", "свитер с узорами", или "свитер с косичками". Именно в таких однотонных свитерах моряки Голуэя бесстрашно выходили в северные моря. Объединяет аранские свитера одно – они обычно однотонные, светлые, — ведь у рыбацких жен не было времени на покраску шерсти, и украшены сложными рельефными узорами.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Saint Laurent Фото: Getty

Именно в таком свитере щеголял герой Криса Эванса в фильме "Достать ножи".

Такие свитера идеально смотрятся с джинсами, грубоватыми ботинками, теплыми пальто и пуховиками. А еще они отлично подходят для зимы, потому что прекрасно согревают. Главное найти свитер себе по душе.

Платье-свитер

Теплое и уютное – платье-свитер уже давно стало хитом среди селебрити и инфлюэнсеров. Ведь это отличный вариант: взять теплый свитер и увеличить его в длину.

Причем в трендах не только лаконичные платья простой вязки, но наряды сложного покроя, с обилием узоров и декора. И любой длины. Платье-свитер отлично смотрится с плотными колготами ярких цветов, или повторяющих узор на самом деле.

Свитер фэйр-айл

Свитер с круговыми узорами вокруг круглого воротника впервые начали вязать на шотландском острове Фэйр Айл, оттуда и название. В итоге оригинальные шотландские свитера стоят баснословных денег, а мода на подобный тренд распространилась по всему миру.

Теперь у каждого уважающего себя бренда есть подобные свитера, кардиганы и даже пиджаки. Словом, хотите быть в тренде, купите себе свитер с цветными узорами.

Яркие свитера

В моду вернулись яркие пуховики, а за ними и яркие свитера. Простого фасона, но всех цветов радуги. Любой длины и любой вязки, главное, чтобы свитера были яркими и привлекали к себе внимание.

Фото: atelier_izumrud/instagram Фото: Getty Images

А еще они помогают справиться с мрачным настроением, которое иногда накатывает с наступлением зимы. Также велика и ужасная Миранда Пристли из "Дьявол носит Prada" одобряла яркие свитера.

Свитер с декором

Еще один оригинальный тренд этого года – свитера с разнообразным декором: бахромой, помпонами, завязками. Словом все, что ранее использовалось для обычной одежды, теперь ворвалось и в зимнюю моду.

Фото: Instagram/TINA KUNAKEY

Это оригинально и забавно, и этот тренд точно стоит попробовать.

Напомним, ранее один из главных трендов этой зимы, свитер фэйр-айл, продемонстрировала Дженнифер Лопес. Она сочетала теплый свитер с легкой юбкой, и подхватила его поясом: тренд который вы вполне можете попробовать и сами.