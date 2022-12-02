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Стиль жизни

Тепло в тренде. Топ-5 самых уютных свитеров для зимы 2022-23

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Фото: Getty Images | Свитер - самый модный тренд зимы 2022

Когда в воздухе пахнет морозом, самое естественное желание, немедленно укутаться в теплый объемный свитер.

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С наступлением зимы мы официально вступили в сезон свитеров. Именно сейчас самое идеальное время для того, чтобы достать с полок сверхмягкие кашемировые пуловеры, вязаные кардиганы и длинные платья-свитера.

И самое время приобрести парочку модных свитеров, которые в трендах 2022 года. Главное, чтобы они были теплыми и согревали вас во время долгих прогулок по морозу и во время снегопада.

К тому же, стильный свитер – это отличный повод сделать несколько красивых снимков для соцсетей. Пусть сейчас неспокойно, но это не причина, чтобы забывать про себя и свою тягу к комфорту и красоте.

Фокус собрал топ-5 самых модных свитеров, которые попали в тренды зимы 2022.

Аранский свитер

Так он назван в честь островов у побережья Ирландии, а у нас известен под названием "свитер крупной вязки", "свитер с узорами", или "свитер с косичками". Именно в таких однотонных свитерах моряки Голуэя бесстрашно выходили в северные моря. Объединяет аранские свитера одно – они обычно однотонные, светлые, — ведь у рыбацких жен не было времени на покраску шерсти, и украшены сложными рельефными узорами.

модный свитер, аранский свитер, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
Фото: Соцсети
модный свитер, аранский свитер, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
Фото: Соцсети
модный свитер, аранский свитер, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
Фото: Saint Laurent
модный свитер, аранский свитер, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
Фото: Getty
модный свитер, аранский свитер, модные тренды, свитер 2022
модный свитер, аранский свитер, модные тренды, свитер 2022
модный свитер, аранский свитер, модные тренды, свитер 2022
модный свитер, аранский свитер, модные тренды, свитер 2022

Именно в таком свитере щеголял герой Криса Эванса в фильме "Достать ножи".

Такие свитера идеально смотрятся с джинсами, грубоватыми ботинками, теплыми пальто и пуховиками. А еще они отлично подходят для зимы, потому что прекрасно согревают. Главное найти свитер себе по душе.

Платье-свитер

Теплое и уютное – платье-свитер уже давно стало хитом среди селебрити и инфлюэнсеров. Ведь это отличный вариант: взять теплый свитер и увеличить его в длину.

платье свитер, модный свитер, тренды 2022 Fullscreen
платье свитер, модный свитер, тренды 2022 Fullscreen
платье свитер, модный свитер, тренды 2022 Fullscreen
платье свитер, модный свитер, тренды 2022 Fullscreen
платье свитер, модный свитер, тренды 2022 Fullscreen
платье свитер, модный свитер, тренды 2022
платье свитер, модный свитер, тренды 2022
платье свитер, модный свитер, тренды 2022
платье свитер, модный свитер, тренды 2022
платье свитер, модный свитер, тренды 2022

Причем в трендах не только лаконичные платья простой вязки, но наряды сложного покроя, с обилием узоров и декора. И любой длины. Платье-свитер отлично смотрится с плотными колготами ярких цветов, или повторяющих узор на самом деле.

Свитер фэйр-айл

Свитер с круговыми узорами вокруг круглого воротника впервые начали вязать на шотландском острове Фэйр Айл, оттуда и название. В итоге оригинальные шотландские свитера стоят баснословных денег, а мода на подобный тренд распространилась по всему миру.

модный свитер, свитер фэйр айл, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
модный свитер, свитер фэйр айл, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
модный свитер, свитер фэйр айл, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
модный свитер, свитер фэйр айл, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
модный свитер, свитер фэйр айл, модные тренды, свитер 2022
модный свитер, свитер фэйр айл, модные тренды, свитер 2022
модный свитер, свитер фэйр айл, модные тренды, свитер 2022
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Теперь у каждого уважающего себя бренда есть подобные свитера, кардиганы и даже пиджаки. Словом, хотите быть в тренде, купите себе свитер с цветными узорами.

Яркие свитера

В моду вернулись яркие пуховики, а за ними и яркие свитера. Простого фасона, но всех цветов радуги. Любой длины и любой вязки, главное, чтобы свитера были яркими и привлекали к себе внимание.

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модный свитер, яркий свитер, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
модный свитер, яркий свитер, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
модный свитер, яркий свитер, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
Фото: atelier_izumrud/instagram
модный свитер, яркий свитер, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
Фото: Getty Images
модный свитер, яркий свитер, модные тренды, свитер 2022 Fullscreen
модный свитер, яркий свитер, модные тренды, свитер 2022
модный свитер, яркий свитер, модные тренды, свитер 2022
модный свитер, яркий свитер, модные тренды, свитер 2022
модный свитер, яркий свитер, модные тренды, свитер 2022
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А еще они помогают справиться с мрачным настроением, которое иногда накатывает с наступлением зимы. Также велика и ужасная Миранда Пристли из "Дьявол носит Prada" одобряла яркие свитера.

Свитер с декором

Еще один оригинальный тренд этого года – свитера с разнообразным декором: бахромой, помпонами, завязками. Словом все, что ранее использовалось для обычной одежды, теперь ворвалось и в зимнюю моду.

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свитер с декором, модный свитер, тренды свитер 2022 Fullscreen
свитер с декором, модный свитер, тренды свитер 2022 Fullscreen
Фото: Instagram/TINA KUNAKEY
свитер с декором, модный свитер, тренды свитер 2022 Fullscreen
свитер с декором, модный свитер, тренды свитер 2022 Fullscreen
свитер с декором, модный свитер, тренды свитер 2022
свитер с декором, модный свитер, тренды свитер 2022
свитер с декором, модный свитер, тренды свитер 2022
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Это оригинально и забавно, и этот тренд точно стоит попробовать.

Напомним, ранее один из главных трендов этой зимы, свитер фэйр-айл, продемонстрировала Дженнифер Лопес. Она сочетала теплый свитер с легкой юбкой, и подхватила его поясом: тренд который вы вполне можете попробовать и сами.