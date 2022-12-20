Принц Гарри и Меган Маркл появятся еще в одном сериале от Netflix (видео)

Накануне прошла премьера скандальной документальной картины "Гарри и Меган".

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Принц Гарри и Меган Маркл снова появятся в сериале от Netflix. В Сети был опубликован трейлер картины.

На этот раз герцогские супруги предстали в документальном сериале о "вдохновляющих лидерах" — Live to Lead ("Живи, чтобы вести").

В новой картине от популярной стриминговой платформы расскажут о жизни Джасинды Ардерн (премьер-министр Новой Зеландии), Греты Тунберг (эко-активистка), Нельсона Манделы (бывший президент ЮАР) и т.д.

Отметим, что на широкие экраны документальный сериал выйдет 31 декабря 2022 года. Сообщалось о запланированных семи сериях.

[ + – ] Новый сериал при участии принца Гарри и Меган Маркл

Накануне прошла премьера скандальной документальной картины "Гарри и Меган". В ней герцоги рассказали о своем знакомстве и начале романа в 2016 году. Также супруги раскрыли скандальные подробности жизни в Букингемском дворце, в частности о травле Меган Маркл членами королевской семьи Великобритании и известными таблоидами.

Сериал установил новые рекорды на стриминговой площадке в качестве документальной картины.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Напомним, герцоги Сассекские требуют извинений от королевской семьи за скандалы и оскорбления.

Также Фокус писал о праздничной открытке 2022 от принца Гарри и Меган Маркл, в которой они не упомянули о Рождестве.