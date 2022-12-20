Принц Гарри и Меган Маркл появятся еще в одном сериале от Netflix (видео)
Накануне прошла премьера скандальной документальной картины "Гарри и Меган".
Принц Гарри и Меган Маркл снова появятся в сериале от Netflix. В Сети был опубликован трейлер картины.
На этот раз герцогские супруги предстали в документальном сериале о "вдохновляющих лидерах" — Live to Lead ("Живи, чтобы вести").
В новой картине от популярной стриминговой платформы расскажут о жизни Джасинды Ардерн (премьер-министр Новой Зеландии), Греты Тунберг (эко-активистка), Нельсона Манделы (бывший президент ЮАР) и т.д.
Отметим, что на широкие экраны документальный сериал выйдет 31 декабря 2022 года. Сообщалось о запланированных семи сериях.
Накануне прошла премьера скандальной документальной картины "Гарри и Меган". В ней герцоги рассказали о своем знакомстве и начале романа в 2016 году. Также супруги раскрыли скандальные подробности жизни в Букингемском дворце, в частности о травле Меган Маркл членами королевской семьи Великобритании и известными таблоидами.
Сериал установил новые рекорды на стриминговой площадке в качестве документальной картины.
Напомним, герцоги Сассекские требуют извинений от королевской семьи за скандалы и оскорбления.
Также Фокус писал о праздничной открытке 2022 от принца Гарри и Меган Маркл, в которой они не упомянули о Рождестве.