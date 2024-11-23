"Могли бы обеспечить 2000 медсестер": британцев возмутила стоимость коронации Короля Чарльза ІІІ

По словам журналистов, стоимость проведения коронации короля Чарльза ІІІ оказалась ошеломляющей. На эту сумму можно было обеспечить обедами 27 млн беднейших школьников.

Коронация короля Чарльза стоила Великобритании по меньшей мере 72 миллиона фунтов стерлингов (90,2 млн долларов), что возмутило общество. Об этом пишет Daily Star.

"На эту сумму можно было бы профинансировать более 2 000 медсестер", — говорится в материале.

Журналисты назвали стоимость коронации "астрономической", после того, как ее обнародовали в официальных источниках.

Расходы поделили по двум направлениям:

21,7 млн фунтов стерлингов ушло на обеспечение правопорядка во время церемонии;

50,3 млн фунтов стерлингов было потрачено Министерством культуры, медиа и спорта.

"Вместо этого эти деньги могли бы пойти на оплату труда 2 057 медсестер со средней заработной платой 35 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь поддержать нашу НСЗ (национальную систему здоровья, — ред.), которая находится в трудном положении", — подчеркнули журналисты.

По их словам за эти деньги можно было бы нанять 1 107 новых квалифицированных врачей с зарплатой 65 000 фунтов стерлингов. Или обеспечить беднейших детей более 27 миллионами бесплатных школьных обедов.

Авторы материала подчеркнули, что церемонию коронации в мае 2023 года посетили высокопоставленные чиновники со всего мира, а на следующий вечер в Виндзорском замке состоялся звездный концерт.

"Правительство описало коронацию как "момент, который бывает раз в поколение", который позволил "всей стране собраться вместе на празднование". Но реальность такова, что только 20 миллионов человек смотрели церемонию по телевидению", — говорится в материале.

Британские организации, выступающие против монархии назвали коронацию "непристойной" тратой денег налогоплательщиков.

"Это огромная сумма денег, которую нужно потратить на парад одного человека, когда в конституции или законе нет никакого обязательства проводить коронацию, и когда мы сталкиваемся с сокращением основных услуг... Это была абсолютно ненужная и бесполезная трата денег посреди кризиса стоимости жизни в стране, которая сталкивается с огромным уровнем детской бедности", — подчеркнул один из лидеров антимонархического движения Грэм Смит

Напомним, 14 ноября Королю Чарльзу исполнилось 76 лет.

Фокус также писал о напряженных отношениях короля Чарльза ІІІ с сыном Гарри.