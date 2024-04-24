В Николаеве взорвалось неизвестное устройство: пострадали пятеро спасателей (фото)
Известно, что пожарных пришлось госпитализировать. Также повреждены несколько машин.
В среду, 24 апреля, вечером в Николаеве прогремел взрыв, связанный с детонацией неизвестного устройства. Информацию о взрыве и его непричастности к российским обстрелам подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.
После того, как на место происшествия выехали соответствующие службы, стало известно, что взорвалось неизвестное устройство, которое не повредило дома рядом и не задело людей, однако пламенем занялись машины.
Однако в результате второй детонации этого устройства пострадали пятеро спасателей, которые тушили пожар. Все раненые уже госпитализированы, на месте работают аварийные службы.Важно
Напомним, Фокус писал 23 апреля, что в Харьковской ОГА рассказали, восстановят ли Харьковскую телебашню после удара РФ. Так, телебашня укоротилась на 100 метров и теперь имеет высоту 140 метров. Часть, упавшая после удара, монтировалась вертолетами и состояла из 13 отдельных десятитонных элементов.
Кроме того, Фокус сообщал 24 апреля, что утром Одесса подверглась российскому удару, в результате которого были повреждены воздушные линии. Временно осталась без света часть домов на территории Хаджибейского района.