У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: постраждали п'ятеро рятувальників (фото)

Відомо, що пожежників довелося госпіталізувати. Також пошкоджено декілька машин.

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У середу, 24 квітня, ввечері у Миколаєві пролунав вибух, пов’язаний з детонацією невідомого пристрою. Інформацію про вибух та його непричетність до російських обстрілів підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Після того, як на місце події виїхали відповідні служби, стало відомо, що вибухнув невідомий пристрій, який не пошкодив будинки поруч і не зачепив людей, проте полум’ям зайнялись автівки.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Однак внаслідок другої детонації цього пристрою постраждали п’ятеро рятувальників, які гасили пожежу. Усіх поранених вже госпіталізовано, на місці працюють аварійні служби.

Фото: ДСНС

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Нагадаємо, Фокус писав 23 квітня, що у Харківській ОВА розповіли, чи відновлять Харківську телевежу після удару РФ. Так, телевежа вкоротилася на 100 метрів і тепер має висоту 140 метрів. Частина, що впала після удару, монтувалася гелікоптерами і складалася з 13 окремих десятитонних елементів.

Крім того, Фокус повідомляв 24 квітня, що вранці Одеса зазнало російського удару, внаслідок якого було пошкоджено повітряні лінії. Тимчасово залишилась без світла частина осель на території Хаджибейського району.