Чарівні палички в Лондоні. У Британії святкують ювілей першого фільму про Гаррі Поттера (фото)

Скульптури з саги будуть подорожувати по різних містах Британії

У Лондоні вирішили відзначити двадцятиріччя з моменту виходу першого фільму-саги — "Гаррі Поттер і філософський камінь". З 13 жовтня площу Лестер-сквер будуть осяювати чарівні палички, пише Secret London.

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Дев'ять паличок виставлені по периметру площі, кожна з них представляє персонажів з франшизи про Гаррі Поттера і фантастичних тварин. Висота паличок — 4,5 метрів. Їх будуть запалювати вечорами, щоб освітлювати дорогу до пам'ятника головному герою книг і фільмів — Гаррі Поттеру на мітлі. Також тут встановлені скульптурні зображення інших героїв поттеріани.

[ + – ] Пам'ятник головному герою на Лестер-сквер

Лестер-сквер в Лондоні обраний не просто так: в кінотеатрі, розташованому на площі, пройшла не одна прем'єра про найвідомішого хлопчика Великобританії.

Також відомо, що скульптури з фільму подорожуватимуть по країні. Шляхом інтернет-голосування англійці визначили наступні місця їх перебування. Навесні вони будуть встановлені в Халлі, Стоці, Рідінгу і Бірмінгемі, в кожному з міст вони пробудуть тиждень.

Відзначимо, що світова прем'єра фільму пройшла в лондонському кінотеатрі "Одеон" на Лестер-сквер 4 листопада 2001 року.

Нагадаємо, фільм "Фантастичні тварини: Секрети Дамблдора" вийде в прокат з 15 квітня наступного року.